Трамп: закрытие границы с Мексикой и Канадой не коснется торговых грузов

20.03.2020, 20:15, Новости дня

В пятницу в Белом доме президент Дональд Трамп проводит очередной брифинг, посвященный борьбе с коронавирусом в США. В частности, президент объявил о закрытии частных и бизнес-поездок в Канаду и Мексику. Вместе с тем, Трамп пояснил, что закрытие границ не остановит текущих торговых контактов между тремя странами Северной Америки.

В свою очередь госсекретарь Майк Помпео, отвечая на вопрос журналиста на эту же тему, отметил, что запрет на поездки в Мексику и Канаду и из этих стран в США продлится столько, сколько это будет необходимо для улучшения эпидемиологической ситуации. Чуть позднее, в пятницу, власти США и Канады выпустили совместное заявление, в котором указали, что ограничение на пересечение сухопутной границы вступит в силу 21 марта и пока рассчитано на 30 дней.

Кроме того, Помпео подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса Китай, Россия и Иран распространяют «вирус дезинформации», рассказывая о ситуации в западных странах.

Русская служба «Голоса Америки» ведет прямую трансляцию брифинга на русском языке.

Во время брифинга президент заявил, что он ввел в действие Закон об оборонном производстве. Эта мера предназначена для того, чтобы позволить правительству США ускорить производство масок, респираторов, аппаратов искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования для борьбы со вспышкой коронавируса.

Президент ввел закон в действие в четверг вечером.

На вопрос журналиста о причинах этого шага, Трампа сказал, что закон позволит штатам получить маски и другое оборудование и предметы первой необходимости для борьбы с вирусом.

Закон, который впервые был введен в действие во время Корейской войны 1950-х годов, предоставляет президенту широкие полномочия для «ускорения и расширения поставок ресурсов американской промышленности для поддержки военных, энергетических, космических программ и программ национальной безопасности», – говорится на сайте Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

По словам президента, администрация в пятницу временно приостановила проценты и выплаты по федеральным студенческим кредитам как минимум на следующие 60 дней.

Трамп также уточнил, что Министерство образования США отменит школьные экзамены из-за массового закрытия учебных заведений по всей стране.