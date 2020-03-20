JAC Motors сообщила о поставках пикапа Т8 и кроссовера S7 в Россию

20.03.2020, 20:09, Разное

Компания JAC Motors анонсировала поставки пикапа Т8 и кроссовера S7 в Россию. По предварительным данным, продажи транспортных средств должны начаться уже во второй половине текущего года.

По данным издания «ГлобалМСК», компания также собирается привезти в Россию лифтбек А5, но он пока находится на стадии разработки, ввиду чего его релиз может состояться немного позднее. В минувшем году бренду удалось реализовать на территории РФ более 700 транспортных средств. Для небольшой компании с минимальным экспортом данный показатель является успешным.

В JAC Motors ранее сообщали, что поставки в Россию были налажены благодаря заключению сделки с Ассоциацией европейского бизнеса. Уже в текущем году компания планировала продать в РФ более 1000 транспортных средств, но из-за кризисной ситуации в экономике план может остаться не выполненным.

Сборка автомобилей, которые JAC Motors готовит для российского рынка, будет осуществляться на мощностях в Казахстане. Информация об их стоимости и модификациях пока не была обнародована.