 

В Samsung Galaxy S20 перестал функционировать GPS

20.03.2020, 20:09, Разное

В смартфонах Samsung Galaxy S20 перестал работать GPS. Пользователи сообщили, что после очередного обновления данная функция не включается даже при соединении с интернетом.
Первыми о проблеме рассказали представители ресурса XDA Developers. По их словам, GPS перестал работать после обновления Google Maps именно на вышеуказанной модели смартфона. На Galaxy S20+ опция доступна, но для определения местоположения нужно примерно 10-15 минут.
«Указатель может прыгать в разные стороны на расстояние до 3 километров. Проблемы начались и с приложениями для доставки еды или вызова такси. Сброс настроек и перезагрузка телефона не помогают. Обращения в службу поддержки компании также не принесли никакого результата. Специалисты заявляют, что все приложения должны работать стабильно», – говорится в сообщении XDA Developers.
Эксперты связывают проблему с 5G, которое на территории США работает со сбоями. Именно в данной стране было выявлено самое большое количество проблемных ситуаций с GPS. Смартфоны Galaxy S20 сразу после релиза получили массу негативных отзывов из-за багов. В частности, ранее в них обнаружили неисправность быстрой зарядки и автоматической фокусировки.



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