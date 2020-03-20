В Samsung Galaxy S20 перестал функционировать GPS

20.03.2020, 20:09, Разное

В смартфонах Samsung Galaxy S20 перестал работать GPS. Пользователи сообщили, что после очередного обновления данная функция не включается даже при соединении с интернетом.

Первыми о проблеме рассказали представители ресурса XDA Developers. По их словам, GPS перестал работать после обновления Google Maps именно на вышеуказанной модели смартфона. На Galaxy S20+ опция доступна, но для определения местоположения нужно примерно 10-15 минут.

«Указатель может прыгать в разные стороны на расстояние до 3 километров. Проблемы начались и с приложениями для доставки еды или вызова такси. Сброс настроек и перезагрузка телефона не помогают. Обращения в службу поддержки компании также не принесли никакого результата. Специалисты заявляют, что все приложения должны работать стабильно», – говорится в сообщении XDA Developers.

Эксперты связывают проблему с 5G, которое на территории США работает со сбоями. Именно в данной стране было выявлено самое большое количество проблемных ситуаций с GPS. Смартфоны Galaxy S20 сразу после релиза получили массу негативных отзывов из-за багов. В частности, ранее в них обнаружили неисправность быстрой зарядки и автоматической фокусировки.