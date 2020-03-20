Евросоюз перестал экономить из-за коронавируса

20.03.2020, 20:08, Новости дня

Евросоюз отменил все меры бюджетной экономии для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Отныне правительства [государств ЕС] смогут давать деньги многим компаниям, которым грозит банкротство. Сегодня мы приняли решение приостановить действие бюджетных норм, чтобы государства могли влить в экономику столько денег, сколько необходимо», – сказала глава ЕК, передает ТАСС.

Она отметила, что всеобщий карантин нужен для победы над коронавирусом, но при этом такая мера оказывает серьезное давление на экономику.

«Мы приняли решение сделать нормы предоставления госпомощи в ЕС максимально гибкими, чем когда бы то ни было, чтоб поддержать ваши компании и ваши рабочие места», – добавила фон дер Ляйен.

Глава ЕК приветствовала решение Европейского центробанка о программе выкупа ценных бумаг европейских компаний на сумму в 750 млрд евро для поддержки финансовой стабильности.

В четверг Еврокомиссия выдвинула ряд предложений, в числе которых была помощь ЕС в преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.