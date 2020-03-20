 

Евросоюз перестал экономить из-за коронавируса

20.03.2020, 20:08, Новости дня

Евросоюз отменил все меры бюджетной экономии для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Отныне правительства [государств ЕС] смогут давать деньги многим компаниям, которым грозит банкротство. Сегодня мы приняли решение приостановить действие бюджетных норм, чтобы государства могли влить в экономику столько денег, сколько необходимо», – сказала глава ЕК, передает ТАСС.

Она отметила, что всеобщий карантин нужен для победы над коронавирусом, но при этом такая мера оказывает серьезное давление на экономику.

«Мы приняли решение сделать нормы предоставления госпомощи в ЕС максимально гибкими, чем когда бы то ни было, чтоб поддержать ваши компании и ваши рабочие места», – добавила фон дер Ляйен.

Глава ЕК приветствовала решение Европейского центробанка о программе выкупа ценных бумаг европейских компаний на сумму в 750 млрд евро для поддержки финансовой стабильности.

В четверг Еврокомиссия выдвинула ряд предложений, в числе которых была помощь ЕС в преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Помпео: мы достигли исторической возможности добиться мира в Афганистане

12.02 / Хет-трик Бенна и гол Гурьянова помогли “Далласу” переиграть “Каролину”

10.02 / Женщина в Иркутской области погибла при катании на «ватрушке» за машиной

20.03 / В США на фоне коронавируса увеличилось число заявок на пособие по безработице

15.02 / 20-летний швед второй раз за неделю побил мировой рекорд в прыжках с шестом

26.02 / Мария Шарапова завершила карьеру

11.03 / Мишустин рассказал о работе правительства и ЦБ для стабилизации экономики

07.02 / Абэ решил превратить Курилы в «острова дружбы»

21.02 / Украинцы негативно высказались о развитии страны

06.02 / Продажи часов Apple обогнали всю швейцарскую часовую индустрию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска