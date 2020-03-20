Франков: Наша молодежка – чемпионы мира! Перенос Евро даст им годик, чтобы дорасти до первой команды страны

20.03.2020, 20:06, Новости дня

Перенос чемпионата Европы по футболу даст молодым украинским футболистам дополнительный год, чтобы дорасти до уровня сборной Украины, сказал в комментарии изданию “ГОРДОН” спортивный журналист, главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков.

“У УЕФА другого выбора не было. Тут нужно брать листик и выписывать плюсы и минусы переноса чемпионата Европы. Начнем с плохого. В 2021 году наша сборная станет на год старше. Прежде всего, это касается таких игроков, как Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Марлос, Жуниор Мораес. Для них перенос Евро 2020 – это нехорошо. По тому же Марлосу видно, как он сдал в этом сезоне. Он не выдерживает 90 минут на поле, скорости уже не те. Хотя и нельзя сказать, что их возраст критический. Как если бы они отыграли Евро и закончили карьеру – это не так. Они еще поиграют. Еще одна неопределенность – это контракт УАФ с главным тренером Андреем Шевченко, который истекает по окончании Евро. Значит, этот контракт нужно пересматривать. Как вы помните, ходили слухи, что после сборной он возглавит “Милан”. Хотя я считаю, что Шевченко останется у руля национальной сборной, пересмотреть трудовое соглашение с ним не составит труда. Это решаемый вопрос. Ну и конечно, огромный минус переноса Евро в том, что наша сборная была на подъеме, она сыграна, психологически настроена. И вот на этом бы победном настроении вкатиться в Евро, но нет. Осенью Украине предстоит играть в Лиге наций. И у нас там такая группа, что сохранить победный настрой будет непросто”, – подчеркнул Франков.

Он отметил, что ряд ведущих футболистов сборной Украины получают недостаточно игровой практики в своих клубах.

“Теперь поговорим о хорошем. В сборной есть ряд конструктивных игроков: Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Роман Яремчук. К сожалению, в своих клубах они сейчас не имеют достаточно игровой практики. Малиновский выходит на замены, Зинченко – в подвешенном состоянии. Вроде в “МанСити” его и любят, и используют на поле, но мешают травмы и другие обстоятельства. Ярмоленко тоже долго лечился. Та же проблема у Яремчука. А игра Коноплянки не особо убедительна. И вот этот фактор напрягал. Если в следующем году группа этих игроков получит игровую практику в своих клубах, то сборная Украины станет только сильнее. Помимо этого, мы получили еще один год, чтобы вывести на уровень сборной молодых футболистов. Не забывайте, что наша молодежная сборная U20 – чемпионы мира! Ряду игроков этот годик будет очень полезен, чтобы дорасти до первой команды страны”, – резюмировал Франков.

УЕФА 17 марта перенес чемпионат Европы 2020 года по футболу на 2021 год из-за распространения коронавирусной инфекции.

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек. В Китае болезнью заразились 81 250 человек, из них 3253 умерли, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

В Украине по состоянию на 20 марта зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел.