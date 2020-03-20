Мнение: ?

20.03.2020, 19:59, Разное

Друзья, а почему в последнем письме никто почти не увидел дисбаланса наоборот?

Автор – в большом минусе дисбаланса, но при этом считает себя плюсом, а мужчину минусом, и горюет, что вынуждена ему отказывать, сожалеет, что отталкивает влюбленного мужчину.

Вы вообще понимаете, о чем речь идет?

О каком сильном искажении реальности?

Такой автор не может доверять своим глазам, ушам, голове своей. Это корона, которая делает почти безумным.

Вы сидите и копаетесь в какой-то ерунде.

Вот тут она не так сказала, тут она скалку достала, здесь слишком испугана была, тут обещание свое нарушила.

Какая разница? Это все равно, что горевать о сломанном ногте, когда руку ампутировали.

Она просит помощи, как бы ей перестать быть плюсом в отношениях, где она на самом деле сливается под плинтус почти.

И она думает, что надо выходить замуж, а она плюсует с серьезным и любящим мужчиной почему-то.

Почему вы читаете и вас ничего не смущает, кроме каких-то мелочей?

И даже жирный шрифт вы игнорируете, не замечаете мой комментарий.

И вообще, почему вы так часто не можете увидеть в письме реальное отношение героев к авторам?

Стоит автору описать свою ситуацию через огромную корону, вы смотрите на ситуацию точно так же, как и он.

В некоторых случаях вроде замечаете, что автор клоун, но в некоторых никак не можете опознать перевертыш под короной.

Может не хватает каких-то шурупов в голове, которые позволяют видеть картину?

Давайте вместе эти шурупы собирать. Иначе что толку мне письма публиковать.

У кого какие соображения?