Мнение: Игра на нервах

20.03.2020, 19:50, Разное

Нефть с утра слегка поднялась в цене на фоне заявления Трампа о возможном введении санкций в отношении России, однако затем продолжила падение, так как стало понятно, что Трамп высказался по этому поводу довольно абстрактно, не привязываясь ни к какой конкретике. Тема санкций тем не менее не снимается – до 1 апреля все действия нефтедобывающих стран носят в основном пропагандистский характер и являются скорее войной на нервах. До 1 апреля продолжают действовать ограничения на добычу, поэтому дополнительных объемов нефти на рынке не будет. Нефтяной навес сегодня создается исключительно за счет снижения спроса.

Но вот после 1 апреля начнется гонка добываемых объемов, поэтому рынок готовится к ней прямо сейчас, чтобы не обвалиться слишком стремительно. По сути, нынешние снижения – это ожидания действий крупнейших нефтедобывающих стран после 1 апреля. И в этом смысле заявление Трампа сыграло на повышение цены, так как прямо требует от России и Саудовской Аравии садиться и договариваться.

Несмотря на то, что Кремль и Саудовская Аравия категорически отказываются идти на переговоры на условиях противника, в любой момент они могут быть проведены. Есть два граничных уровня: прежние объемы ограничений, которые действуют до 1 апреля (это то, на чем настаивала Россия) и прежние объемы плюс дополнительно 1,5 млн баррелей (по полмиллиона – Россия и Саудовская Аравия, полмиллиона – на всех остальных членов ОПЕК). На этом условии настаивает Саудовская Аравия.

Ситуация начинает напоминать предновогоднюю с транзитным договором с Украиной. Тогда Кремль тоже категорически отказывался подписывать договор, но буквально в три дня изменил свою точку зрения, подписал откровенно невыгодный контракт, без звука выплатил 3 миллиарда долларов – а всего-то потребовалось введение санкций против Северного потока-2, которые сделали позицию России полностью незащитимой.

Схема может повториться и сейчас. Побаловались – и хватит. США вполне могут на полном серьезе начать процедуру введения нефтяного эмбарго в отношении российской нефти (скорее всего, ограниченного), после чего Кремль впереди своего визга побежит заключать любое соглашение с саудитами просто потому, что шансов в противостоянии будет ровно ноль. Это в телевизоре можно надуваться и рассказывать, что мы ко всему готовы. К реальности это не имеет никакого отношения. Отказ от сделки ОПЕК+ был совершенно очевидно непросчитанным. Во всяком случае реакция на него саудитов оказалась для Кремля полнейшей неожиданностью: "…Москва не ожидала, что Эр-Рияд ответит таким образом и была неприятно удивлена обрушением нефтяного рынка…"

Это значит, что для подобного развития событий никакого плана действий нет, и реакция Кремля носит сугубо рефлекторный характер. Тем более никаких расчетов на случай введения эмбарго ждать не приходится. Уровень планирования носит традиционный характер – его просто нет. Поэтому какое-то время на чистом упрямстве можно продолжать отказываться от переговоров, но если в события войдут США, то сценарий с украинским транзитом повторится точь-в-точь. Да иного и быть не может.