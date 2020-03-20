Помпео заявил о распространении Россией и Китаем фейков о коронавирусе

20.03.2020, 19:48, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы распространяют фейки о коронавирусной инфекции.

«Мы точно видели, как она (дезинформация – прим. ВЗГЛЯД)исходит из таких стран, как Китай, РФ и Иран», – сообщил Помпео, информирует РИА «Новости».

Он добавил, что дезинформация якобы направлена на дискредитацию действий американских властей для борьбы с заболеванием. США «напрямую говорили с этими странами» о том, что те должны прекратить это, отметил Помпео.

Ранее европейская служба по внешним делам заявила, что российские СМИ якобы развязали большую кампанию по дезинформации, чтобы усугубить в странах Запада вызванный пандемией коронавируса кризис.

В Кремле назвали эти сведения проявлением русофобской одержимости, а главред RT Маргарита Симоньян заявила, что в парткоме ЕС пытаются найти виновных в «коронавирусном хаосе в Европе».