 

В ООН уточнили число заразившихся коронавирусом сотрудников

20.03.2020, 19:48, Новости дня

Более 20 сотрудников ООН заражены коронавирусом, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Общее количество заболеваний в структурах ООН, не только в штаб-квартире, составило 24», – сообщил Дюжаррик, передает ТАСС.

Представитель ООН уточнил, что среди высшего руководства организации на данный момент болеет коронавирусом глава Всемирной продовольственной организации Дэвид Бизли. «Его состояние удовлетворительное, он на карантине и работает из дома», – сказал Дюжаррик.

В четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом.



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