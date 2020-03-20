 

Газпром предложил производить антисептик из газа

20.03.2020, 19:48, Новости дня

Газпром сообщил о перспективе производства антисептиков из газа: изопропанол и этанол могут использоваться как базовые вещества для производства дезинфицирующих средств, сообщили в компании.

«ПАО «Газпром» – не только одна из крупнейших российских компаний, но и социально ответственная корпорация, которая заботится о здоровье людей. Поэтому мы видим перспективу для развития такого направления использования природного газа, как производство антисептиков», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Основой дешевых и эффективных антисептиков могут стать различные производные, получаемые при переработке газа. Такое производство на заводах Группы «Газпром» можно организовать в сжатые сроки в необходимых масштабах.

«Брызнем антисептиком на коронавирус», – подчеркнули в корпорации.

Французский конгломерат Louis Vuitton в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией также решил запустить производство антисептического средства под своим брендом.



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