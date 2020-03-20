Мнение: Два генерала: один из СКР, второй – прокурорский…

20.03.2020, 19:42, Разное

Генерал Дрыманов получил 12 лет колонии за «отпускные».

Бывший глава московского управления СКР Александра Дрыманова с подельниками-коллегами подрядился освободить из СИЗО криминального авторитета по кличке Итальянец. Тот на свободу вышел, но его тут же снова приняли оперативники ФСБ. Потому что Дрыманов уже был «под колпаком». И передача первого транша в 500 тыс долларов (из 5 миллионов) прошла под присмотром Лубянки.

Меня очень удивило, что часть судебного процесса над Дрымновым прошла в закрытом режиме, поскольку суд решил, что в деле есть материалы, «представляющие государственную тайну». Но удивление прошло, когда выяснилось, что суд подогнал под гостайну невероятную будничную процедуру дележа добычи «оборотнями» из СКР.

Об этом рассказал бывший заместитель начальника московского управления экс-генерал СКР Денис Никандров, который вскоре после ареста заключил сделку со следствием, был осужден на 5,5 лет и уже освободился из колонии по УДО.

Никандров свидетельствовал, что «приблизительно после 19 часов, собираясь домой, он зашел в кабинет Дрыманова А.А., который пригласил его пройти в комнату отдыха. На диване в комнате отдыха стоял темный полимерный пакет, заполненный доверху пачками долларов США. Дрыманов взял в руки мешок с затягивающимся верхом с логотипом фирмы «Боско» и стал в него перекладывать пачки долларов».

Дрыманов попросил Никандрова подождать в кабинете, чтобы в комнату отдыха никто случайно не вошел.

Передавая своему заместителю мешок «Боско», набитый долларами, Дрыманов прошептал: «Здесь 200 тысяч» (подробности).

Похоже, что суд решил засекретить эту часть процесса, чтобы никто грешным делом не подумал, что у силовиков стало будничным явлением получение «отпускных» за волокиту, а то и закрытие уголовных дел в отношении тех, кто может откупиться, и получение «подъемных» за фабрикацию уголовных дел по заказам тех, кто опять же готов за это раскошелиться.

Когда писал этот текст про «отпускные» да «подъемные», почему-то вспомнился ушедший на повышение экс-прокурор ЯНАО Александр Герасименко. Как раз накануне прислали ответ руководства заповедника «Таймырский», где как-то очень удачно порыбачил Герасименко.

Оказывается, в заповеднике даже не знают об этой прокурорской рыбалке. Выходит, что Герасименко рыбачил в заповеднике «Таймырский», как банальный браконьер?

Удивительные события происходят вокруг Герасименко. Когда над ним нависла угроза возбуждения уголовного дела, защищать его кинулась аж Генпрокуратура. И не только прикрыла от угрозы возбуждения уголовного делаю, но даже добилась отмены регистрации заявления о преступлении. Это вообще уникальны случай, что бы уже зарегистрированное, с номером в КУСП заявление о преступлении было отменено, а регистрации заявления была отменена. Но Герасименко смог»! Крыша хорошая? Покруче, чем у его тезки Дрыманова?

Фотография экс-генерала Александра Дрыманова отсюда