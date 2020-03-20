Личное: Типичная смерть

20.03.2020, 19:41, Разное

Вчера случилась первая смерть, связанная с коронавирусом. Умершей оказалась 79-летняя преподавательница РГУ нефти и газа — есть в этом какая-то злая ирония.

Нефть — падает, люди — мрут.



Фото: Соцсети

Хронология событий была такой. Профессор, заместитель заведующего кафедрой никуда не ездила, вирус подцепила неизвестно где, и вплоть до момента госпитализации читала студентам лекции.

Больная.

Уже дома 13 марта внучка вызвала бабушке Скорую. Врачи госпитализировали её в больницу, а перед выпиской взяли анализы на коронавирус, хотя состояние женщины списали на обыкновенное ОРВИ и возраст.

Ну, все же врачи у нас теперь очень настороженны, как говорит Собянин.

Однако состояние больной ухудшилось. 16 марта дети положили мать в частную клинику, откуда потом перевели в инфекционную больницу, где женщина и скончалась, не дожив до 80 лет.

Причина смерти — тромб. Но — на фоне коронавируса.

«Коронавирус не мог спровоцировать тромб, он просто усугубил общее состояние здоровья этой больной. Известно, что в возрасте от 70 до 80 лет летальность от коронавируса самая большая. Причина в том, что эти больные с возрастом, как правило, отягощены многими хроническими заболеваниями. На этом фоне у данной больной добавилась еще и вирусная инфекция, сопровождаемая дыхательным расстройством. У больных с поражением легких возникает дыхательная недостаточность, организм плохо снабжается кислородом. В таком случае эффект проводимого лечения от любых заболеваний будет малоэффективен».Ренат Акчурин, кардиохирург.

Ну, естественно, никакой вирус не может стать причиной смерти — убивает не он, а результат его разрушительной деятельности. У одних — тромб. У других — отказали почки. Третьи просто задохнулись, ввиду отказа лёгких.

Что меня во всей этой ситуации так задело? Да безнадёга какая-то, если честно.

Когда из карантина сбегает какое-то быдло, тут всё понятно — у человека нет ни совести, ни мозгов.

Но тут — совершенно иной ведь случай! Профессор. Умная, образованная старушка. Заметьте, мы говорим сейчас не о люмпенах, а об интеллигенции — и тем не менее, она больная ходила на лекции, совершенно наплевав не только на своё здоровье, но и на жизни своих студентов и их родни!

Вот подцепил студент коронавирус от препода. Пришёл домой, заразил свою бабушку. И бабушка умерла, потому что старенькая, а кто убийца? Вы простите меня, но по логике получается тот, кто не ограничил себя и продолжил шляться в университет на лекции.

Могла ли замзавкафедры, заслуженная экономистка просто остаться дома, почувствовав симптомы простуды? Да я уверена, никто бы не сказал ей и слова — универ не какая-то там бесчеловечная корпорация!

Но — нет. Бабушка продолжила ходить на лекции.

Умная. Образованная. Профессор. Цвет нации. Распространяла заразу в заполненном битком университете!

А теперь скажите мне откровенно, чего ожидать от простых-то граждан, если даже лучшие люди страны так безответственно и, не побоюсь слова, по-свински себя ведут?

Что думаете?