Минсельхоз заявил о достаточном количестве сахара до 2021 года

20.03.2020, 19:30, Новости дня

Запасов сахара в стране хватит до февраля следующего года, ситуация на рынке сахара на данный момент стабильная, сообщили в Минсельхозе.

«Товарных запасов сахара достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года. В Союзе сахаропроизводителей РФ отмечают, что ситуация на рынке сахара в настоящий момент остается стабильной: сбоев в поставках и дефицита продукции в стране нет», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Газета ВЗЛЯД писала о ситуации в сахарной отрасли в России.