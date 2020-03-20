 

Учёные: Избыток сахара может стать причиной преждевременной смерти

20.03.2020, 19:30, Разное

Британские учёные из медицинского института в Лондоне в результате проведённой научной работы выявили, что питание с избыточным количеством сахара может стать причиной преждевременной смерти. Данные выводы сделаны по итогам исследования о влиянии сахара на экскреторную систему мух.
В ходе исследования на мухах учёные обнаружили, что чрезмерное количество углеводов приводит к увеличению накоплений мочевой кислоты. Последняя является продуктом расщепления входящих в ДНК пуринов. В результате кристаллизации кислоты в выделительной (или экскреторной) системе происходит образование камней. Их появление предотвращается методом обильного питья либо же препаратами, блокирующими производство в организме мочевой кислоты. При этом, как отмечают специалисты, нарушения в метаболизме пуринов, спровоцированные избытком сахара, сокращали длительность жизни у мух.

В результате той же работы, проведённой с привлечением людей, учёные установили, что избыточное потребление сахара приводит к нарушениям работы почек. Помимо этого, в крови человека повышается уровень пуринов.



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