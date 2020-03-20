Ученые подтвердили ошибочность теории струн с помощью телескопа Чандра

20.03.2020, 19:30, Разное

На данный момент подтверждена ошибочность определенных теорий струн, предсказывавших наличие частиц аксионов с теми или иными параметрами. Новое исследование с телескопом Чандра проводили исследователи из Англии.

Точная масса частицы пока неизвестна, но ряд гипотез предсказывает, что она варьируется от одной миллионной массы электрона до нулевого веса. Такие объекты, проходя через магнитное поле, становятся фотонами, а потом преобразуются в аксионы при некоторых условиях, скорость изменения зависит от их свойств. Ученые думают, что имеется класс аксионоподобных частиц, которые обладают диапазоном значений конвертируемости.

Скопление космических галактик с магнитными полями считается отличной средой для протекания процессов преобразования таких частиц. Научные сотрудники Кембриджского университета проанализировали при помощи телескопа Chandra лучи рентгена, выпускаемые черной дырой в созвездии Персей. Если данные частицы существуют в действительности, то эксперты могли выявить искажения, но они отсутствовали. Это помогло исключить большую часть видов аксионов с весом менее миллиардной доли электрона. При этом исследователи из Великобритании не исключили вероятность существования частиц с более незначительными параметрами конвертируемости, которые пока недоступны для нынешних способов анализа. Возможно и то, что таких частиц нет вообще в природе.