Мелания Трамп впервые обратилась к согражданам с речью о коронавирусе: “Я призываю вас поддерживать связь с родными”

20.03.2020, 19:25, Разное

Пандемия коронавирусной инфекции затронула все страны мира: одни – больше, другие – чуть меньше. По данным на утро 20 марта, в мире зарегистрировано 245 тысяч случаев заражения вирусом COVID-19: более 10 тысяч человек погибли, более 86 тысяч человек выздоровели. Лидеры стран ежедневно информируют сограждан о принимаемых мерах и новых способах противодействия болезни. Мелания Трамп долго оставалась от этой повестки в стороне, за что, разумеется, была раскритикована СМИ и гражданами. Вчера первая леди США присоединилась к команде, которая будет регулярно информировать американцев о распространении заболевания, и вскоре в сети появилось ее первое видеообращение.

Сегодня я хочу поговорить с вами о коронавирусе и о том, что он означает для вас и вашей семьи. Перемены, которые мы должны принять сейчас, – это не то, как мы будем жить всегда. Наши дети вернутся в школы, люди вернутся на работу, мы снова соберемся на концертах и спортивных мероприятиях. Я призываю вас поддерживать связь с близкими, используя видеочаты, телефонные звонки, социальные сети и другие безопасные технологии. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности, рекомендуемые ВОЗ. Будьте в безопасности. И помните, несмотря на то, что сейчас мы находимся порознь, мы все равно едины,

– сообщает Мелания.

Ранее вслед за внуком, принцем Гарри, и его супругой Меган Маркл, которые на днях выпустили заявление о пандемии коронавируса, к британцам обратилась 93-летняя королева Елизавета II.

Вчера стало известно, что из-за пандемии был отложен Каннский кинофестиваль. Он стал не первым масштабным мероприятием весны 2020 года, которое пришлось отменить из-за коронавируса, – на этой неделе сообщили о переносе “Евровидения”, которое должно было состояться с 12 по 16 мая в Роттердаме, на следующий год.

Каждый день вирус COVID-19 вынуждает миллионы людей, в том числе мир моды, кино и селебрити, менять свои планы. Не стали исключением и свадьбы: так, на днях церемонию отложили Кэти Перри и Орландо Блум, Эмма Стоун и Дэйв МакКери, а принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци отказались от проведения пышного приема с более чем сотней гостей.

Уже несколько публичных людей сообщили о том, что прошли тест на коронавирус и он оказался положительным. Среди них князь Монако Альбер II, актриса Ольа Куриленко, актер Идрис Эльба, актер Кристорфер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале “Игра престолов”, актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Последние, правда, уже выписались из больницы и идут на поправку.