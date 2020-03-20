Джессика Симпсон отметила первый день рождения младшей дочери

20.03.2020, 19:25, Разное

Многодетная мама, 39-летняя Джессика Симпсон одной из первых поздравила младшую дочь с днем рождения. Певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографию малышки, которая сидит на полу рядом с охапкой воздушных шаров, и написала:

С первым днем рождения, мой ангел Берди Мэй! Ты подарила мне исцеление и возможность жить полной жизнью и любить. С тобой моя душа освободилась и теперь светится красивым чистым светом. Ты ведешь меня, потому что твое сердцебиение соединено с моим. Милая девочка, ты осветила всех нас своей яркой волшебной улыбкой. Я навсегда твоя, а ты навсегда моя. Я люблю тебя!

Также свои пожелания озвучила и бабушка именинницы, мама Джессики Симпсон – Тина Симпсон:

Смотрите, кому исполнился один годик! С днем рождения, Берди Мэй Джонсон! Ты приносишь нам столько удовольствия, счастья и любви, наша маленькая птичка. Твоя душа сияет красотой и божьей благодатью! Джиджи очень любит тебя!

– написала она в Instagram, упомянув свою дочь. Судя по кадрам, празднование прошло в доме Джессики Симпсон в кругу семьи: мужа, бабушки, брата и сестры именинницы.

Берди Джонсон с бабушкой Тиной Симпсон

Напомним, в конце марта 2019 года в семье певицы Джессики Симпсон и бывшего игрока футбольной команды NFL Эрика Джонсона случилось пополнение. У пары родился третий ребенок – дочь, которую они назвали Берди. Представить малышку своим поклонникам, опубликовав в Instagram кадры из семейной фотосессии, Джессика решила лишь спустя месяц.

За отца малышки Эрика Джонсона Симпсон вышла замуж в 2014 году. Ребенок стал для них третьим, они уже воспитывают 7-летнюю дочь Максвелл Дрю и 5-летнего сына Эйса. О третьей беременности Джессика сообщила в прошлом году в социальных сетях, уточнив, что ждет девочку. А позднее во всех подробностях рассказывала своим подписчикам о своей жизни в статусе будущей мамы и о том, как протекает ее беременность. Включая даже такие неловкие эпизоды, как сломанная крышка унитаза из-за чрезмерного набора веса. Надо отметить, что спустя полгода после рождения дочери Джессике удалось избавиться от 45 лишних килограммов.

На 45 килограммов за 6 месяцев. Мой вес составлял 106 килограммов. Я так горжусь, что вновь чувствую себя собой. Даже когда это казалось невозможным,

– написала певица в Instagram, а позже о том, как ей удалось добиться подобного преображения, рассказал в интервью E! News тренер Симпсон Харли Пастернак. Расставшись с лишним весом, Джессика решила отпустить и темное прошлое, написав и выпустив откровенные мемуары.

Берди Джонсон с мамой Джессикой Симпсон