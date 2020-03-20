Мнение: В Москве заменили памятник Жукову
20.03.2020, 19:20, Разное
В Москве заменили известный памятник Жукову у Исторического музея.
Старый сняли – новый поставили. В новой редакции, изменили пропорции и позу лошади (лошадь явно не относилась к числу лучших работ Клыкова), а сам маршал теперь отдает честь, а не держит руку опущенной.
Замена временная – старый увезли на реставрацию.
Как по мне, замена выглядит лучше оригинала.
Источник: Colonel Cassad
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