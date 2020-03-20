Мнение: В Москве заменили памятник Жукову

20.03.2020, 19:20, Разное

В Москве заменили известный памятник Жукову у Исторического музея.

Старый сняли – новый поставили. В новой редакции, изменили пропорции и позу лошади (лошадь явно не относилась к числу лучших работ Клыкова), а сам маршал теперь отдает честь, а не держит руку опущенной.

Замена временная – старый увезли на реставрацию.

Как по мне, замена выглядит лучше оригинала.