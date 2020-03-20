Ученые разработали высокоскоростной микроскоп, который анализирует работу мозга
20.03.2020, 19:10, Новости дня
Для анализа работы мозга специалисты создали высокоскоростной микроскоп, который может с точностью до миллисекунды отслеживать изменения электрического напряжения в нейронах.
Исследователями из Калифорнийского университета в Беркли был создан микроскоп с камерой, делающий снимки мозга мыши 1000 раз в секунду и регистрирующий прохождение миллисекундных электрических импульсов через нейроны.
По словам разработчиков, новая технология визуализации в этом микроскопе объединила оптическое лазерное сканирование и двухфотонную флуоресцентную микроскопию. Ученые уверены, что их разработка позволит лучше разобраться в причинах заболеваний головного мозга.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет