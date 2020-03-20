Ученые разработали высокоскоростной микроскоп, который анализирует работу мозга

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20.03.2020, 19:10, Новости дня

Для анализа работы мозга специалисты создали высокоскоростной микроскоп, который может с точностью до миллисекунды отслеживать изменения электрического напряжения в нейронах.

Исследователями из Калифорнийского университета в Беркли был создан микроскоп с камерой, делающий снимки мозга мыши 1000 раз в секунду и регистрирующий прохождение миллисекундных электрических импульсов через нейроны.

По словам разработчиков, новая технология визуализации в этом микроскопе объединила оптическое лазерное сканирование и двухфотонную флуоресцентную микроскопию. Ученые уверены, что их разработка позволит лучше разобраться в причинах заболеваний головного мозга.



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