Найдено вещество, способное ослабить побочные эффекты лекарств от тяжелой депрессии

20.03.2020, 19:10, Новости дня

Датские и американские ученые нашли вещество, которое поможет снизить уровень принимаемых так называемых «трициклических антидепрессантов», чтобы уменьшить негативные побочные эффекты, но сохранить терапевтический эффект на том же уровне, сообщает портал Medicalxpress.com.

Ученые из США (Национальный институт здравоохранения в Балтиморе) и Дании (университет Копенгагена) обнаружили вещество Lu AF60097, которое может помочь страдающих от тяжелой депрессии людям, серьезно снизив уровень побочных эффектов от приема так называемых «трициклических антидепрессантов». С легкими и умеренными депрессиями врачи справляются одним типом антидепрессантов, но в тяжелых случаях приходиться применять «тяжелую артиллерию» в виде «трициклических антидепрессантов». Препараты данного класса, как и другие лекарства от депрессии, воздействуют на уровни серотонина, однако в более эффективный способ. Правда, за эффективность приходится платить побочными эффектами, самые легкие из которых выражаются в виде сухости во рту, а самые тяжелые могут вызвать серьезные проблемы с сердцем. Международная группа ученые решила найти вещество, которое могло бы не блокировать обратный транспорт и удаление активного серотонина, а регулировать этот процесс. При этом потребуются меньшие дозы «трициклических» препаратов, но сохранится терапевтический эффект.

В ходе опытов с мышами отлично себя проявило вещество Lu AF60097, которое как раз и помогло реализоваться задуманное учеными – регулировать обратный транспорт и удаление активного серотонина, а не полностью блокировать его. Теперь ученым предстоит с использованием выявленного вещества создать новую методику применения «трициклических» препаратов от тяжелой депрессии для лечения людей.