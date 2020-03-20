Новая возлюбленная Прохора Шаляпина купила ему квартиры в Москве стоимостью 70 млн рублей

20.03.2020, 19:09, Разное

Отечественный эстрадный певец и телеведущий Прохор Шаляпин не так давно рассекретил связь с новой возлюбленной – владелицей миллионного состояния Татьяной из Канады. Подруга последней Девис Виктория Пасечникова рассказала, что избранница певца купила в Москве несколько квартир за 70 миллионов рублей и пока оформила всё на любовника.

По словам Пасечниковой, именно Прохор Шаляпин убедил свою состоятельную возлюбленную вложить некоторую часть средств в выгодное дело – приобретение недвижимости в Москве. Та ответила согласием и не только перечислила деньги на покупку четырёх столичных квартир, но даже оформила их на певца, так как была уверена, что он её не обманет. При этом подруга канадской миллионерши пыталась отговорить её от «сомнительного предприятия», считая, что Татьяна может «поплатиться за беспечность», однако не смогла привести убедительные аргументы.



Как пишет интернет-портал «Teleprogramma», деньги уже перечислены в Россию и сейчас находятся на счету в одном из московских банков, а документы на приобретённое жильё оформляются на имя Шаляпина. Сам исполнитель в это время живёт в небольшой столичной квартире площадью около 55 кв. м.