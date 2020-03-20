 

Московская биржа закрылась ростом

20.03.2020, 19:08, Новости дня

Российский рынок акций завершил торги ростом по основным индексам, следует из данных торгов Мосбиржи.

За неделю рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 0,7%, долларовый РТС потерял 6,7% за счет ослабления рубля, передает РИА «Новости».

К закрытию торгов 20 марта индекс Мосбиржи поднялся на 2,46% до 2331,61 пункта, индекс РТС – на 2,39%, до 924,22 пункта.

Курс доллара на субботу к 19.04 мск поднялся на 32 копейки до 79,45 рубля, курс евро – на 31 копейку до 84,96 рубля. За неделю рубль потерял к доллару около 9% своей стоимости.

Днем в пятницу курс рубля отреагировал дополнительным ростом в пределах 50 копеек против основных резервных валют на решение Банка РФ оставить ключевую ставку на уровне 6% годовых.



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