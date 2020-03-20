Набережные Сены закрыли в Париже из-за коронавируса

20.03.2020, 19:08, Новости дня

Власти Парижа ужесточили условия всеобщего карантина и приняли решение закрыть все набережные Сены, а также эспланаду Инвалидов и Марсово поле перед Эйфелевой башней.

«В связи со сложностью ситуации санитарного кризиса префект полиции Дидье Лальман вместе с мэром Парижа Анн Идальго приняли решение запретить <…> с 15.00 (17.00 мск) 20 марта 2020 года и на протяжении всех выходных любые перемещения и собрания на набережных правого берега Сены, в скверах эспланады Инвалидов, а также на Марсовом поле», – цитирует ТАСС заявление мэрии и префектуры столичной полиции.

Отмечается, что это решение было принято из-за того, что бегуны продолжали свои тренировки, несмотря на режим самоизоляции. Как считают власти, они собирались в популярных местах в чрезмерно большом количестве.

Посещение перечисленных мест ограничено до соответствующего распоряжения властей столицы. Исключение будет сделано для жителей домов, расположенных в непосредственной близости от набережной или, других мест, обозначенных в указе. При этом прогулки не должны длиться более получаса.

Также в этих зонах смогут передвигаться сотрудники различных курьерских служб, однако они должны будут предъявить соответствующий документ, подтверждающий право на нахождение там.

Продовольственные рынки под открытым небом будут продолжать работать, однако власти напоминают продавцам и покупателям о необходимости соблюдать дистанцию друг от друга и принимать необходимые меры профилактики. Закупаться на этих рынках смогут лишь жители окрестных домов, остальным же грозит штраф в 135 евро.

Со вторника, 17 марта, власти Франции в связи с угрозой распространения коронавируса сроком на 15 дней ограничивают передвижение людей на территории страны. Кроме того, в республике отложили второй тур муниципальных выборов и приостановили все реформы. Также в стране запрещены собрания, семейные и дружеские встречи.