Суд в Амстердаме из-за коронавируса перенес рассмотрение дела по скифскому золоту

20.03.2020, 19:08, Новости дня

Суд в Амстердаме из-за коронавируса отложил рассмотрение дела по скифскому золоту, сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением вирусной инфекции на территории европейских стран Апелляционным судом Амстердама принято решение об отложении рассмотрения дела по крымскому золоту (суды переведены удаленную работу)», – сказал Мальгин, передает ТАСС.

Дата следующего заседания будет оглашена 7 июля 2020 года, добавил он.

Напомним, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

В ноябре 2019 года суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте. Киев ходатайствовал об отводе судьи из-за якобы его связей с Москвой.

До этого РФ предоставила полный пакет документов, которые подтверждают право собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота.