Закладчик спрятал наркотики в туалете отдела столичной полиции

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20.03.2020, 19:01, Новости дня

В столице задержали наркокурьера, который попытался сделать закладку в туалете отдела полиции. Приезжий мужчина спрятал там 11 пакетов с героином, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

26-летнего приезжего задержали участковые в районе Бибирево: мужчину заподозрили в сбыте наркотиков. При досмотре в кармане у него нашли сверток с 1,4 грамма героина, а в телефоне – переписку и фотографии мест, где он делал закладки.

После досмотра мужчина пожаловался на плохое самочувствие, но скорую помощь попросил не вызывать. Стражи порядка доставили его в ближайший участковый пункт полиции. Там, отпросившись в туалет, злоумышленник спрятал в санитарном шкафу 11 свертков с запрещенным веществом общим весом 18 граммов.

Эти свертки полицейские нашли и изъяли, а также прошлись по местам, где курьер сделал закладки ранее. Там нашли 5,6 грамма наркотиков. Итого у приезжего изъяли 25 граммов героина.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также о незаконном сбыте запрещенных веществ (статьи 30 и 228.1 УК РФ). Мужчину заключили под стражу, а в отношении полицейских, которые сразу не изъяли у него весь объем наркотиков, начали служебную проверку.



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