Microsoft представила улучшенный DirectX 12 Ultimate

20.03.2020, 18:58, Разное

Компания Microsoft презентовала интерфейс DirectX 12 Ultimate. Релиз набора API состоялся в рамках онлайн-мероприятия DirectX Innovation Day.

«Хотим сразу заметить, что API не содержит никаких революционных решений. В нем все выполнено предельно просто. Операционная система должна давать отклик как можно быстрее на запросы приложения, связанные с визуальной составляющей. Особенно это важно для современных игр. DirectX 12 Ultimate позволит ускорить все процессы и сделать их оптимизированными под оборудование», – говорится в сообщении Microsoft.

Компания также представила несколько других программных продуктов, среди которых DirectX Raytracing и Sampler Feedback. Они доступны совместно с DirectX 12 Ultimate, но при желании пользователи смогут установить их отдельно.

Новая версия программного обеспечения также получила массу дополнительных функций. Variable Rate Shading отвечает за разделение пространства для рендеринга, а Mesh Shader контролирует взаимодействие с процессором.