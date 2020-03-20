 

Ученые: Возраст и хронические болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом

20.03.2020, 18:58, Разное

Китайские исследователи в результат проведенного исследования установили факторы, повышающие риск смертельного исхода при заражении коронавирусом. Ими являются возраст и хронические болезни пациентов.
Согласно данным издания Focus, приблизительно 80% пациентам удается выжить после инфицирования Sars-CoV-2. Симптоматика представлена от боли в горле до лихорадки, напоминающей протекание обычного гриппа. Иногда больные побеждают коронавирус даже самостоятельно без помощи медиков. Однако у 20% наблюдается пневмония, а в особо тяжелых случаях возникает необходимость интенсивной терапии и подключения к аппарату ИВЛ.

Возраст и состояние здоровья становятся решающими факторами при составлении прогноза. В исследовании, проводимом в Китае, изучались медицинские данные почти двухсот людей, заразившихся вирусом SARS-CoV-2. Для одной четвертой части больных заражение привело к смертельному исходу. Неблагоприятный прогноз грозил 25% людей старше 80 лет, высок он был и в группе от 60 до 80 лет. Развитие двусторонней пневмонии не удалось пережить тем, кто страдал легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако отмечаются случаи, их меньше 12%, когда в результате вирусной инфекции наблюдалась остановка сердца или ему наносился серьезный урон, хотя до этого люди не страдали от недугов, утверждают исследователи. У всех умерших в данной группе развился сепсис. Смерть наступала на 19 день после возникновения первых симптомов, а средний возраст умерших составлял 69 лет.



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