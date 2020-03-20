СМИ: двое сенаторов продали акции после секретного брифинга о последствиях коронавируса

20.03.2020, 18:57, Новости дня

Республиканка Келли Лоффлер, представляющая в Сенате штат Джорджию, стала вторым сенатором, срочно продавшим свои акции после посещения секретного брифинга для сенаторов о грядущей финансовой катастрофе в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило издание Daily Beast.

По данным Daily Beast, Лоффлер, входящая в сенатский Комитет по здравоохранению, избавилась от акций на «миллионы долларов» в течение нескольких недель после того, как в Сенате провели секретное совещание о возможных последствиях пандемии.

В четверг вечером Лоффлер написала в Твиттере следующее объяснение: «Я не принимаю инвестиционных решений в отношении своего портфолио акций. Инвестиционные решения принимаются несколькими сторонними консультантами без ведома или участия меня или моего мужа». Она назвала обвинения в ее адрес «нелепой и безосновательной атакой».

Муж Лоффлер, Джеффри Крейг Спречер, является председателем Нью-Йоркской фондовой биржи.

Членам Конгресса, сотрудникам Конгресса и федеральным служащим запрещается использовать инсайдерскую информацию в своих финансовых интересах.

По информации Daily Beast, Лоффлер и ее супруг совершили 29 сделок с акциями после встречи, состоявшейся в Сенате 24 января. Только две сделки являлись продажами. Одна из сделок по покупке акций была связана с технологической компанией, которая продает программное обеспечение для удаленной работы.

Новости о финансовых сделках Лоффлер появились несколько часов спустя после сообщения о подобных шагах, предпринятых сенатором Ричардом Барром, республиканцем из Северной Каролины, который присутствовал на том же январском брифинге в Сенате.