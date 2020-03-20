Губернатор Нью-Йорка объявил о прекращении работы всех компаний, не имеющих первостепенной важности

20.03.2020, 18:57, Новости дня

Все сотрудники компаний, не имеющих первостепенной важности в штате Нью-Йорк, обязаны оставаться дома для того, чтобы сдержать распространение пандемии коронавируса. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил об этом решении во время пресс-конференции, состоявшейся утром в пятницу.

«Нам нужно, чтобы все были в безопасности, в противном случае, никто не будет в безопасности», – заявил Куомо.

«Сегодня мы издадим распоряжение: штат Нью-Йорк ставится на паузу, это… обеспечит одинаковую безопасность для всех», – добавил губернатор.

Нарушителей распоряжения ожидают штрафы. Компании, не подчиняющиеся новому требованию, будут закрыты.

«Эти положения будут применяться, – подчеркнул Куомо. – Это не просто полезные советы. Это не так, если вы действительно хотите быть хорошим гражданином. Это юридические положения. Они будут применяться. Будут предусмотрены административные штрафы и закрытие любых компаний, которые не соблюдают эти требования»