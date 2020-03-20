НБУ отменяет ограничения для крымчан. Теперь их снова будут считать резидентами Украины

20.03.2020, 18:56, Новости дня

Национальный банк Украины решил отменить ограничения на доступ к финансовым услугам для граждан Украины, которые зарегистрированы или постоянно проживают на территории оккупированного Крыма и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“В нормативной базе НБУ отменяются специальные нормы по применению валютного законодательства к гражданам Украины, которые имеют крымскую регистрацию, и восстанавливается статус их резидентности. Это решение облегчит доступ граждан в том числе и к таким базовым услугам, как открытие банковского счета или депозита в украинских финансовых учреждениях”, – говорится в заявлении регулятора.

Решение правления НБУ должно вступить в силу 27 апреля 2020 года. В ближайшее время банки получат “дополнительные разъяснения об особенностях идентификации и верификации таких клиентов при открытии счетов”.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.