Россия решила, что на рынке нефти может одновременно бороться с Саудовской Аравией и США. Но пока РФ просто выстрелила себе в ногу

20.03.2020, 18:56, Новости дня

Россия решила, что может одновременно бороться с двумя самыми сильными игроками нефтяного рынка – Саудовской Аравией и США, но в итоге сама получила проблемы из-за падения цен на нефть, сказал в комментарии изданию “ГОРДОН” президент Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Михаил Гончар.

“Чтобы РФ не могла выживать, цены на нефть должны довольно долго держаться на нынешнем уровне. Хотя бы несколько лет. Сейчас мы видим пиковые падения и не факт, что они будут держаться так долго. Тем не менее, в Росси не рассчитывали на такой сценарий. Они не думали, что цена упадет настолько сильно. Настроения в Москве панические, особенно учитывая то, что Саудовская Аравия не собирается включать задний ход, а американцы грозят новыми санкциями. Да и общая конъюнктура нефтяного рынка не обещает России ничего хорошего. Не исключено, что ситуация с ценами может стать такой же, как в 90-е годы. Тогда стоимость барреля колебалась в районе $10. Поэтому РФ стоит перед серьезными проблемами, которые они сами же и вызвали, не предусмотрев, что получиться может не так, как представлялось. Я бы сказал, это стратегический промах [главы “Роснефти” Игоря] Сечина. Потому что именно “Роснефть” была против нового соглашения в формате ОПЕК+. На рынке и так был переизбыток нефти, а из-за коронавируса он еще больше увеличился”, – подчеркнул Гончар.

По его словам, Саудовская Аравия успешно вытесняет российскую нефть с европейского рынка.

“Россия решила, что может одновременно бороться с двумя самыми сильными игроками нефтяного рынка – Саудовской Аравией и США. Из-за своей иллюзии величия россияне решили, что могут наказать обе эти страны. Ударить по сланцевой добыче в Америке и экспортным доходам саудитов. Чтобы заставить их играть по российским правилам. И в то же время помочь Ирану разгромить Саудовскую Аравию. Но пока что получается так, что Россия просто выстрелила себе в ногу. А курок нажал Сечин. Саудиты и американцы, несмотря на разные мотивы, объединились и общими усилиями ставят Россию назад в коленно-локтевую позу. Американцы – санкциями, саудиты – низкими ценами и премиальным экспортом нефти на европейский рынок. Они вытесняют российскую нефть, уже две недели ее никто не покупает. Даже китайцы теперь смотрят на ситуацию по-другому”, – отметил Гончар.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вечером 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель.

По состоянию на вечер 19 марта, нефть российской марки Urals подешевела до минимума с февраля 2002 года – $18,64 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, “приведет к хаосу на рынке нефти”. Кроме того, Эр-Рияд пытается вытеснить нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками, что делает Urals неконкурентной.