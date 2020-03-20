Десятки задержаний с применением газа: власти Москвы раскапывают радиоактивный могильник для прокладки шоссе

20.03.2020, 18:53, Новости дня

Строительство Юго-Восточной хорды мэрия ведет близ Московского завода полиметаллов.

Около 22:00, 19 марта, в московском районе Москворечье-Сабурово, прошли массовые задержания активистов, выступавших против строительства Юго-Восточной хорды. Всего полиция схватила более 60 человек. Очевидцы сообщают, что задерживали жестко – с применением удушающих захватов и перцового газа.

На задержанных составили протоколы по административным статьям. К семи утра всех отпустили с протоколами, кроме двоих задержанных – их обыскали и оставили на двое суток до суда.

“Ни у одного не было жетона на груди, который положено носить на службе, все они отказывались предъявлять удостоверения и представляться — по сути это были просто неизвестные люди в форме, похожей на полицейскую, еще и в черных масках”, – описал ситуацию депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

Также полиция изъяла фургон “Газель”, который месяцами служил мобильным штабом мониторящим ситуацию активистам. “Газель” забрали как вещдок – хозяина машины Александра Колотова подозревают в порче датчика радиации, наделавшим огромный переполох в феврале 2020 года. Тогда датчик показал превышение допустимого уровня радиации в 60 раз (18,06 микрозивертов в час). В “Радоне” заявили, что прибор просто барахлит. Счетчик шкалил несколько дней, хотя “Радон” переставлял его с места на место. В итоге, по словам активистов, “Радон” обвинил местных жителей в том, что они «что-то выливали на датчик».

Местные жители и активисты уже на протяжении многих месяцев встревожены тем, что шоссе прокладывают около Московского завода полиметаллов, точнее возле могильника, где десятилетиями закапывали радиоактивные отходы. В последние три дня ситуация обострилась – начались строительные работы, а протестовать на склон холма пришли около тысячи человек.

“Альфа-активные торий-232 и радий-226 были обнаружены непосредственно на участке, по которому планируется строить Юго-Восточную хорду, даже не рядом с ним”, – сообщил глава межрегиональной общественной организации «Центр защиты прав собственников жилья» Аркадий Павлинов.

Аркадий Павлинов

В случае если около 60 тысяч тонн зараженной земли раскопают, ветер может разнести радиоактивную пыль по всему городу и за его пределы. Последствия для здоровья жителей будут катастрофическими, предупреждают экологи.

Противостояние около завода полиметаллов продолжается несколько месяцев и упирается в отсутствие конструктивного диалога между протестующими и московскими властями с другой. При этом мэр Москвы Сергей Собянин признает наличие на отведенной под строительство территории радиоактивных отходов.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Компании «Радон» из бюджета выделено 80 миллионов рублей на исследования почвы и проведение деактивации. Однако месяцами несущие дежурство жители не видят «радоновцев», исследования не ведутся. Вместо них на месте могильника вовсю работает строительная техника, территорию охраняет полиция.

«Экологические активисты и общественники обоснованно полагали, что строительные работы на земельном участке, будут возможны лишь при условии полной его дезактивации!» – рассказал Аркадий Павлинов «Блокноту».

Фото: Аркадий Павлинов

Ситуация остается в подвешенном состоянии. «Блокнот» готов предоставить мэру Москвы Сергею Собянину и департаменту строительства мэрии Москвы возможность выразить свою позицию на сайте издания.