За полтора месяца до 75-летия Победы в Москве убрали памятник Жукову

20.03.2020, 18:53, Новости дня

Сын автора монумента – скульптора Вячеслава Клыкова – возмущен и заявляет, что его даже не поставили в известность, но главное памятник не нуждался в реставрации.

В Москве сегодня демонтировали стоящий 25 лет на Манежной площади памятник маршалу Георгию Жукову. По сообщению РенТВ, на месте прежнего памятника будет установлен новый. Как отмечают очевидцы, у «нового» Жукова другая поза. Нет, он по-прежнему гордо восседает на коне, но маршал не протягивает руку, а отдает честь. Поменяли и коня: если раньше он стоял твердо на четырех ногах, то теперь приподнял переднюю левую. Общественность высказала недовольство тем, что до празднования Дня Победы осталось каких-то полтора месяца, а тут такое – снос.

В Мосгорнаследии успокоили, что это временная замена, так как памятник Жукову отправляют на реставрацию, в которой он нуждается. Заверили, что к 9 мая оригинал вернется на свое законное место.

А это сообщение вызвало недоумение уже у сына автора монумента – Андрея Вячеславовича Клыкова. Тот даже схватился за корвалол. Сам скульптор Андрей Клыков убежден, что памятник ни в какой реставрации не нуждается, да и московские власти скрыли от него сам факт демонтажа и установки нового монумента. Изданию «Подъем» так и заявил, что находится в шоке от всего происходящего. Скульптор даже назвал действия представителей московских властей самоуправством.

В то же время ряд СМИ утверждает, что новая скульптура Жукова была сделана в мастерской, в которой работают наследники Вячеслава Клыкова. Вряд ли великий полководец мог представить такой ажиотаж вокруг его имени, а точнее памятников. Так в июне 2019 года в Харькове украинские националисты скинули бюст Георгия Жукова. А одесские националисты сорвали барельеф Жукова со стены университетского здания.