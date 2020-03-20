Динамика коронавируса на 20 марта: Мишустин сообщил о шести новых препаратах от COVID-19

20.03.2020, 18:53, Новости дня

Весенний призыв в армию в Россию отменять не будут.

В России на 20 марта заражены коронавирусом 253 человек, за сутки зафиксировано 54 новых случая заболевания в девяти регионах. Практически столько же (52 заболевших) было зарегистрировано днем ранее.

Выздоровело 12 пациентов, за сутки выписаны 7 человек. Смертельных случаев нет.

На Москву приходится 131 случай заражения (3 новых случая пять выздоровели). На втором месте Московская область (18 случаев (один новый за сутки), на третьем Санкт-Петербург (14 случаев, 4 новых за сутки). В Самарской области зафиксировано 9 заболеваний (4 новых за сутки), в Якутии – 7 (6 новых за сутки).

В мире на 20 марта инфицированы более 253 тысяч человек, за сутки прибавилось примерно 26400 зараженных, это ощутимо больше, чем в предыдущие дни (к четвергу заболело около 20 тысяч человек, к среде – около 15 тысяч).

Всего скончались 10525 человек, за сутки умерших стало больше более, чем на 1000 человек. В предыдущие дни умирало меньше (890 к четвергу, 817 к среде, 653 ко вторнику). Выздоровел 86591 пациент, за сутки стало больше на 2696 поправившихся. Это сопоставимо с цифрами предыдущих дней – к четвергу выздоровели 2982 пациента, к среде – 2880.

На первом месте в мире по числу заболеваний (80977) находится Китай, однако новых случаев заражения там не регистрируется. А находящаяся на втором месте Италия уже всего лишь в два раза отстает от КНР (41035 заболевших). При этом по смертности Италия 20 марта обошла Китай (3405 умерших против 3249). В Италии лишь за сутки погибли около 500 человек, заразились около 4500. При этом в Китае за все время выздоровело 71299 человек, в Италии – 4440 человек. Третье место занимает Иран (18407 заболевших, 1284 умерших, 5979 выздоровевших).

В настоящее время в России идет работа сразу над шестью новыми препаратами от коронавируса. Об этом 20 марта премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса. В ближайшие сроки ожидается подтверждение их безопасности и эффективности.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в свою очередь сообщила 20 марта, что вакцина от коронавируса, создаваемая ФМБА, будет готова через 11 месяцев. Созданы три прототипа вакцины от коронавируса, результаты пилотных исследований ждут в июне 2020 года, рассказала Скворцова.

Ну а пока что в российских аптеках и магазинах не хватает медицинских масок и дезинфицирующих средств, которые продают по завышенным в разы ценам.

Правительство России объявило налоговые каникулы до 1 мая из-за коронавируса для компаний в сфере физической культуры и спорт, а также компаний в области искусства, культуры и кинематографии. Кроме того кабмин обещает не штрафовать подрядчиков по государственным контрактам, если они нарушили свои обязательства из-за коронавируса.

Несмотря на пандемию коронавируса, сроки весеннего призыва в армию в России сдвигать не будут. Об этом 20 марта заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ни одного случая заболевания коронавирусом в Вооруженных силах РФ сейчас не зафиксировано, отметил он.

Тем временем, по всему миру продолжают отменяться массовые мероприятия. Так 20 марта стало известно об отмене Международного авиасалона Фарнборо-2020 и Каннского кинофестиваля. Шведская компания IKEA объявила, что закрывает магазины по всему миру, кроме России.

Ранее стало известно, какие выгоды принес коронавирус россиянам.