 

В НАТО признали, что РФ не использует международный кризис в своих целях

20.03.2020, 18:53, Новости дня

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что РФ не станет пользоваться нынешним международным кризисом для продвижения своих интересов.

«Скажу вам, что нет», – ответил Уолтерс на брифинге на утверждение одной из американских журналисток, передает ТАСС.

Журналистка спросила военачальника, видит ли он свидетельства того, что РФ пытается извлечь выгоды из-за ситуации с распространением коронавируса. Вопрос также затрагивал тему Украины.

«И скажу вам, что слежу очень-очень внимательно. Это огромная часть моей работы. Поэтому я на 100% сохраняю бдительность, когда дело касается данной конкретной области, возможного злонамеренного влияния в информационном пространстве. И в данный момент я со своего поста не вижу этого», – добавил Уолтерс.

В пятницу глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что НАТО увеличивает число военных учений у российских границ и привлекает к ним не входящие в альянс страны.



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