США отсрочили санкции против «Группы ГАЗ»

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20.03.2020, 18:53, Новости дня

Минфин США продлил отсрочку введения санкций против «Группы ГАЗ», говорится в опубликованном ведомством документе.

«Все транзакции и действия… разрешены до 00.01 по восточному летнему времени, 22 июля 2020 года», – сообщил минфин, передает РИА «Новости».

Ранее срок сдвигался несколько раз, последним сроком было 31 марта 2020 года.

Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ», которую он контролирует через холдинг «Русские машины». В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. Бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.



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