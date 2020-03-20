 

Захарова назвала число россиян, ждущих возвращения на родину

20.03.2020, 18:53, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что порядка 9 тыс. россиян находятся за границей в ожидании возвращения на родину.

«Около 9 тыс. человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину. Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно», – написала в Facebook Захарова.

Она добавила, что на данный момент проходит межведомственное совещание по логистике вывоза россиян из Марокко и других стран.

«Все понимаю. Больше чем вы думаете, так как круглосуточно общаемся со всеми уголками мира. И слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства в подробностях», – обратилась дипломат к своим подписчикам.

Напомним, Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями». В пятницу авиакомпания «Победа» вернула всех пассажиров, которые застряли в Тивате (Черногория) после закрытия страной границы.



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