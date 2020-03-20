Мнение: Письмо: “Штурман не спал”

20.03.2020, 18:50, Разное

Насколько я вчера поняла из обсуждения, для большинства до сих пор не очевидно, что остроумие, обаяние, креатив и другие проявления высокого уровня спонтанности связаны с хорошими границами. На словах соглашаетесь, но связи не чувствуете, а некоторые, в глубине души, наверное даже чувствуют обратную связь. Кажется, что надо дерзко переходить границы, чтобы проявлялась спонтанность.

А на самом деле связь между спонтанностью и хорошими границами – самая прямая. Вы не чувствуете это на себе, потому что, когда вы “стараетесь держаться в границах” ваши границы очень плохие, вы их не видите, вам нужно очень стараться, чтобы представить их, вы пытаетесь на рациональном уровне себя как-то ограничивать. Чужое кажется вам вашим и, чтобы себя вернуть в границы, вам приходится себя переубеждать и ломать. Это из-за плохих границ происходит, это усилия по нащупыванию границ. Те, у кого границы хорошие, у кого нет сопротивления реальным условиям и стремления отжать чужое, чувствуют поток спонтанности.

Почему Онегин вышел из красного поля с Матвеем? Потому что показался сам себе авторитетным для него, этаким отцом. Присвоил право отцовства. А отец у Матвея другой, даже принципиально другой, он же – его фактический авторитет, и отец его “нигде никогда не работал, а дайвингом занимался сто раз”. Так Матвей об отце сказал. И вот слова Казановы Матвей впитал все без остатка, когда тот сказал ему, что “клювом щелкать нельзя” с женщинами. Матвей и не щелкает теперь.

Почему он остался в красном поле с Онегиным? Тот на него сам напал, а Матвей остроумно защищался. Не грубо, а в этаком колпачке сорванца, пригодном по возрасту. Лучше Матвей чувствовал и свои права в ситуации, и неправоту Онегина, и подходящее для себя амплуа “дяденька, простите”. Это нормальные границы и внутри границ можно быть смелым и дерзким и каким угодно.

Если бы Матвей испугался бы, это означало бы, что он не чувствует границ, не видит, на что Онегин имеет право, а на что нет.

Так и в комментариях у меня. Если вы внутри границ, вы можете позволить себе любой размах, любую образность и эмоциональность, вы кажетесь другим смелыми и яркими, но вы внутри своих границ, если видите их очень хорошо, если у вас нет желания лезть туда, куда не надо. А если есть желание выходить за границы, значит чувство границ у вас очень плохое. И когда вы не чувствуете границ, не понимаете – вы что-то нарушили или нет, перешли или нет, правы или нет, можно или нет, вы чувствуете себя прибитыми, придушенными, зажатыми, вам воздуха не хватает, ваши легкие придавлены. И у вас могут возникать мысли о бунте, а потом сомнения, надо ли. Вы можете чувствовать страх от непонимания своих возможностей. И спонтанности у вас нет, обаяния никакого, СЗ ваша не растет, вы то и дело в сером поле, а то и черном. И вы что-то такое блеете формальное, повторяете чужие слова, в целях безопасности, и выходите из красного поля, потому что занимать эфир, а писать повторное, безликое, натужное, пустое, бессмысленное – это тоже нарушать границы. Вдумайтесь в это, друзья. Вы нарушаете границы, когда совсем не видите их и боитесь их нарушить. Надо видеть и чувствовать, и тогда внутри границ можно будет как угодно расслабляться и креативить.

Это важно, поскольку ежедневно в комментариях идет не только теореnическое обсуждение темы границ, но и практическая работа над границами.

Вот давайте на очередного Штурмана в письме посмотрим. Как она путает свое и чужое и от этого вместо спонтанности у нее затхлые конюшни.

Перестаньте думать, что спонтанность теряется от стремления держаться в границах. От плохих границ спонтанности нет, и если границы плохие, стремление эффекта не дает, человек тычется как слепой в страхе. Но если границы обозначаются хотя бы пунктиром, спонтанность начинает появляться. А с ней и поток в красном поле.

frozen_war

Мне 28 лет, работаю в ИТ сфере. Разведена, есть ребенок. Я очень хочу избавиться от необходимости контролировать всё и всех. Надеюсь на разбор ситуации которая сложилась в моей личной жизни для того чтобы скорректировать свое поведение.

(Вот формулировка Штурмана. Она хочет “избавиться от необходимости контролировать все и всех”. Не от желания или привычки штурманить она хочет избавиться, а от необходимости. Хочет, чтобы все без ее контроля действовали так, как ей хочется. Избавиться от желания контролировать всех несложно, надо просто осознать, что это невозможно. А если вы хотите избавиться от необходимости, вы очень далеки от цели)

Познакомилась я со своим бывшем мужем будучи на стажировке в престижной компании когда мне был 21 год. Я только закончила ВУЗ и была рада возможности себя проявить на перспективной работе. Он был 23 летним парнем без определенного места жительства и без высшего образования (т.е. только школа и все) и без работы, зато с долгами. Говорил он интеллигентно, показался мне очень перспективным и умным, но по какой-то причине обделенным везением.

На тот момент я была разочарована своими прошлыми отношениями и была намерена построить свою жизнь правильно. Я была на 100% уверена, что если я буду много и хорошо работать, то я получу все, что хочу. Все зависит только от моей воли и самоконтроля. Эта установка была бы не плохой, если бы не распространялась на все сферы жизни. Пыталась я контролировать всех и вся. И страшно гордилась собой.

(Она считает других людей сферами своей жизни. Думает, что контролировать она может некоторые сферы жизни, а некоторые нет. Не видит, что контролировать она может только свой фокус внимания, свой локус контроля. Во всех сферах жизни можно контролировать свое, но не чужое)

Будущий муж не стал исключением. На тот момент я совершенно была уверена, что я могу сделать идеальную семью только стоит мне захотеть и поднапрячься.

(Она с удовольствием это описывает. Хоть у нее и не получилось ничего, она все равно считает такие стремления проявлением силы. Не видит в этом свою липкость, тупость и нужду, поэтому и избавиться не сможет. Пока вы не увидите красоту независимости и уродство нужды, вы не сможете убрать свои щипцы от чужих ресурсов)

Нежелание учитывать чье-либо мнение, знание как правильно и абсолютная уверенность получить все, что я хочу по средствам моего упорства перло из меня фонтаном. Тут я так понимаю была я и штурманом и училкой и ученицей (очень уж хотелось чтобы я была признана лучшей). Признавать, что я очень сильно ошибалась во всем очень не приятно.

В общем, парень был как “легкий уровень” в игре. Т.е. я не боялась не соответствовать, быть хуже, или ещё что-то в этом духе. Я знала, что я молодец. Ситуация казалась очень безопасной и удачной: человек в моей власти (ну мне так казалось, я понимаю что это чушь сейчас), он будет меня любить такой какая я есть. А я его не очень. Семью строить можно.

(О чем эта история? О большой нужде Штурмана иметь срочно хоть кого-нибудь своего, хоть какого-то мужика, любого. После прошлых неудачных отношений она не могла смириться с неудачей и была готова на любую подстройку и любые вложения, чтобы свою нужду удовлетворить. Выбрала того, кого можно купить опекой, и решила действовать. И она до сих пор не видит свою нужду, смотрит на историю из-под короны Спасательницы, сильной женщины, которая решила помочь убогому)

И вот я уже спасатель. Затянула его в университет уговорами. Оплатита ему учебу, нашла ему работу…и привела к себе домой жить. Поработал он 2 месяца, потом уволился для того чтобы лучше учиться. Я его содержала, учила и умилялась какая я хорошая, какая я благородная. Я его пристроила в ИТ сферу и вскоре мы поженились. Все было странно. Вроде бы и хорошо, но и ругаемся часто. Интереса к нему у меня особого не было. Поговорить не о чем. Как-то мы существовали так, иногда угрожая друг другу разводом…а потом решили что пора уже ребенка рожать. Живем то уже сколько вместе. Да и мне начало казаться что люблю его. Искренне радовалась его успехам и огорчалась из-за неудач.

(Вкладывалась, штурманила, была лошадью в короне, и конечно привязалась сильней. Полюбила. Про ребенка задумалась, но это скорее верно, чем нет. Лучше рожать в хорошем браке, но не всегда хороший брак – доступная опция, тем более для Штурманов, а ребенок имеет ценность сам по себе)

Ну собственно и началось самое интересное как только я ушла в декрет и перестала быть главным источником финансов. Ссоры стали регулярные. Через день. С накалом таким, что хоть котлеты в воздухе жарь. Через 3 месяца после родов решил муж уйти значит. Ну я сумку и собрала ему. Через 4 дня накрыла меня паника и позвала я его обратно. Для этого впервые в жизни мне пришлось просить, потом умолять, а потом чуть ли не валятся у него в ногах. Да. Сл год был похож на пытки.

(Бодро описывает силу своей зависимости. И обратите внимание, насколько она игнорирует границы. В процессе совместной жизни штурманила его, не считаясь с его волей, а когда он ушел, опять наплевала на его волю и стала затаскивать обратно всеми возможными способами давления на него. Она пытает его постоянно, но считает, что пытают ее)

Я внимала всем требованиям и гнула себя под ожидания мужа. Было тяжело. Особенно рот закрывать с указаниями. Отношения по его мнению стали лучше, но недостаточно. Я должна была еще немного измениться по его словам. Моя обида никуда не делась. Не смогла простить его ухода когда ребенку 3 месяца было (хотя сама согласилась тогда). Он продолжал поговаривать о желании жить отдельно от меня с периодичностью 3-5 недель.

(Он вернулся на условиях, что она убирает свое штурманство, но убрать штурманство она не может и не хочет. Стонет, воет и делает вид, что ее гнут. Хотя кто ее гнет? Он рад был уйти, она сама его не отпустила)

Через полгода я вышла на работу. Ребенка – няне. Работать оказалось не так легко с младенцем. Пусть и няня есть, но все же. Уставала как лошадь. Соответствовать ожиданиям стала забывать. И в очередной монолог на тему хотения житья отдельно ответила “а давай”. Сказано, сделано. В течении недели муженек вывез все что можно было под предлогом “это ж общее”. Ещё через месяц я подала на развод. И пошла жара: угрозы, проклятия, маты, обвинения, требования денег, уклонение от алиментов. Полный набор. В итоге нас конечно развели. Видимся по воскресеньям когда ребенка навещает.

(Когда Штурманы утомляются физически и психически, у них нет сил добиваться своего и они временно становятся покорными судьбе. Муж ее и раньше терпел только ради материальной стороны жизни, и конечно не хотел остаться ни с чем после развода, отжимал часть совместно нажитого. Ну а она считала все своим, и мужа своей собственностью и имущество общее своим. Штурманы все считают своим, поэтому при разводе со Штурманами бушуют войны)

Потом появился новый мужчина в моей жизни. И я заинтересовалась, а потом влюбилась. И потом кажется полюбила. Хотела бы я сказать, что все классно, что я не повторяю ошибки, но нет. Я все испортила. Штурман не спал.

(Она думает, что Штурман – это какая-то опция ее, а это ее ведущий баг, основа ее личностной конструкции. Как это выглядит? Ее идентичность априори во много раз шире границ. Понравилось ей что-то, она уже планирует это взять, приглянулся кто-то, присваивает. Посмотрела на что-то, тянет руку. И хочет все направить в ту сторону, как ей кажется правильным, то есть себе. В раскрытую хлеборезку. Такая конструкция личности исправляется работой над собой. Но нужно сначала ее увидеть. Увидеть свои реальные границы и распластавшееся за пределы своих границы тело осьминога с кучей щупальцев скользких. Обрубать надо щупальца как Геракл рубил головы гидры. Помните, что помогает, чтобы головы не отрастали? Прижечь свои эгоцентричные хочу огнем)

Я настолько обалдела от своих (придуманных) чувств, что очень быстро вырастила фигуру этого человека, присвоила его и построила планы. Человек вроде бы не был против этого дела. Виделись почти каждый день, съездили отдохнуть. Но мне было мало. Начала тянуть щипцами признания в любви. Старалась это делать не явно. Но так не бывает. Явно конечно это все происходило. Зачем мне это надо было? Я не знаю.

А потом он меня обидел (скорее всего защита на мои щипцы). И моя “любовь” улетучилась. Глаза открылись и я очень четко поняла, что мне неинтересно с ним. Этого он не знает, того он не понимает, ну и т.д. А секс вот был хороший. Очарование все равно прошло и стало скучно слушать только о нем. Мои дела не особо его интересовали. Точнее вообще не интересовали. Ему очень нравилась поговорить о своем бизнесе. Ну а потом я стала выражать свое несогласие с его мнением по некоторым вопросам. Начались ожесточенные споры. При очередном споре я просто предложила на этом закончить. Совсем. Он и закончил. Совсем. Я сначала растерялась и пробовала помириться. Но ему такое счастье даром не нужно было и он просто перестал отвечать.

(Она и сейчас описывает эту историю из зеленого винограда. А на самом деле пыталась тянуть, получила пинка, стала ломиться в закрытые двери, не вышло)

На все про все ушла неделя. Потом я просто приняла это и отстала. Было очень обидно, что я все испортила и что я влюбилась безответно. Переживала я это полгода. Шкатулка была полна до краев и перебирала я все это добро регулярно. Сейчас вот отпустило.

(Как обычно Штурман пытается представлять себя сильной женщиной. За неделю смогла принять и отстала, однако полгода переживала и перебирала шкатулку. До сих пор перебирает, если быть еще честней)

На данный момент я все так же работаю, замечательно живу вместе со своим ребенком и стараюсь не париться будущим, перед которым я обычно трепещу.

Честно говоря когда прочитала о штурманах, то заметила на сколько я сильно штурманю все. Стараюсь себя контролировать сейчас и будущее меня уже не так сильно страшит.

(Будущее ее все так же страшит, Штурман ее никуда не делся. Но теперь она уже не думает, что любого мужика можно взять и присвоить, побаивается кидаться с копьем. Притормозила немного. Не факт, что надолго, а не до первого же симпатяги, который зазевается и встретится с ней взглядом. ЗВ Штурманов не спасает. Чтобы спастись, надо избавиться от щупальцев, которые тянутся на чужую территорию. Нужно хорошо и полно осознать необходимость уважения к воле других людей и обращать все свои хочу только на то, что вы сами для себя можете сделать)