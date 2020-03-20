 

Московские лаборатории смогут проводить до 10 тыс. анализов на коронавирус в день

20.03.2020, 18:30, Новости дня

С 20 марта пять лабораторий в Москве начнут проводить тестирование на коронавирус, в течение недели их число возрастет до девяти, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора протестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием. Таким образом мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые до конца недели будут тестировать около 10 тыс. лабораторных исследований», – сообщил Собянин, передает РИА «Новости».

Глава города пояснил, что мощность тестирования после открытия лабораторий вырастет в 2,5 раза. Он отметил, что проводятся переговоры о подключении частных лабораторий.

«В дальнейшем будем наращивать мощности лабораторных исследований. Вполне возможно, мы сегодня ведем переговоры, подключим мощности частных лабораторий», – сообщил мэр.

По словам главного внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Александра Цибина, эти лаборатории смогут проводить до 10 тыс. исследований в день.

«На сегодняшний день обучено 170 сотрудников… всего количество обучаемых сотрудников будет 250. Поэтому мы обладаем всеми возможностями для обеспечения выполнения лабораторных исследований по коронавирусу», – сказал Цибин.

С 20 марта в пяти московских лабораториях начинается тестирование на коронавирус. С 21 марта подключатся еще три лаборатории. До конца месяца запустится еще одна лаборатория в Коммунарке.

В лабораториях есть 36 комплектов современного оборудования, включая пять комплектов, закупленных в экстренном порядке. Девять комплектов привезли из других медицинских организаций, остальные перепрофилированы для решения задачи тестирования на коронавирус.

В пятницу премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что российские ученые разрабатывают шесть препаратов от коронавируса. Также в РФ создали диагностические и скрининговые тесты, которые позволяют выявить коронавирус за 90 минут.



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