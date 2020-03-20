 

SRF – самая масштабная мобилизация со Второй мировой — армию Швейцарии бросили на борьбу с коронавирусом

20.03.2020, 18:29, Новости дня

В Швейцарии проходит самая масштабная военная мобилизация со времён Второй мировой войны, пишет SRF. Тысячи солдат будут помогать в борьбе с коронавирусом. В основном они из медико-санитарных частей. Их задействуют в трёх сферах: основной уход, транспортировка пациентов и логистика, объясняет военное руководство.

В 1939-м о мобилизации оповещали с помощью плакатов. Самая же масштабная мобилизация швейцарской армии со Второй мировой войны началась позавчера с отсылки смс-сообщений 3000 военнослужащим повышенной боевой готовности. Сегодня по всей Швейцарии примерно 2000 солдат приступили к службе в качестве помощников. С репортажем Эрвин Шмид.

Они прибывают в Люцерн из семи кантонов от Базель-Штадта до Обвальдена. 400 солдат медико-санитарного батальона 66. О призыве на службу их оповестили только позавчера по смс. Как долго продлится операция, они не знают.

ЛЕОН БРУННЕР, солдат: После того как Федеральный совет объявил чрезвычайное положение, я ожидал, что придёт смс. У меня всё это вызывает определённое беспокойство.

АНДРЕА ЦУЛАУФ, солдат: Я попрощалась со своими на три недели.  В лучшем случае я смогу вернуться домой раньше, если понадоблюсь на гражданке. Но пока нам ничего не известно.

МИЛЕС БУРРИ, солдат: Я ожидал, что так произойдёт. И всё равно я в шоке, сюрреализм какой-то.

После проверки по прибытии солдат мобилизуют, то есть выдают снаряжение и размещают в Эммене. С понедельника они будут в полной боеготовности.

ДАНИЭЛЬ КЕЛЛЕР, командир второй территориальной дивизии: Они будут задействованы в операции по обеспечению здравоохранения в различных кантонах. В трёх сферах: основной уход, транспортировка пациентов и логистика.

Уже сейчас армия получила запросы из 15 кантонов на 700 солдат. 250 уже несут службу. Второй медико-санитарный батальон прибыл в Мудон. 800 солдат и резервистов из Романдии и кантона Берн.    

ИВО ЛАНГЕЛЬ, командир первой территориальной дивизии: Вы оставили свои семьи, ваших жён, ваших мужей ради этой военной мобилизации. Именно так это нужно называть.

Серьёзность ситуации и исторический масштаб операции войскам объясняют уже на построении.

Дата выхода в эфир 20 марта 2020 года.



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