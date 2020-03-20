Трамп пообещал вмешаться в российско-саудовскую нефтяную войну «в подходящее время»

20.03.2020, 18:29, Новости дня

Глава Белого дома дал понять, что примет меры по поводу нефтяного противостояния РФ и Саудовской Аравии, приведшего к обрушению цен на нефть. Дональд Трамп заявил, что нынешняя нефтяная война разорительна для России, однако американские нефтедобывающие компании также несут огромные убытки, пишет Fox News.



Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что вмешается в нефтяную войну Саудовской Аравии и РФ «в подходящее время», и добавил, что низкие цены на бензин выгодны потребителям, хотя нефтяная отрасль и страдает, пишет Fox News.

Американский новостной сайт напоминает, что Саудовская Аравия и РФ вступили в противостояние в «полномасштабной нефтяной войне», после того как РФ отвергла предложение ОПЕК сократить добычу, начиная с апреля и до конца года, а Саудовская Аравия в ответ «затопила рынок» своей нефтью во время пониженного спроса. Цены на нефть опустились до самой низкой отметки за 20 лет.

«Это очень разорительно для России, потому что, если посмотреть, на этом основана вся их экономика, а у нас десятки лет не было таких низких цен на нефть, так что это очень разорительно для России, — прокомментировал ситуацию Трамп. — Я бы сказал, что это очень плохо для Саудовской Аравии, но они ведут борьбу, у них борьба за цену и объём продукции. В подходящее время я вмешаюсь».

Как отмечает Fox News, российская экономика «заметно меньше зависит от экспорта нефти», чем саудовская.

Однако низкие цены на нефть также «разорительны» для американских нефтедобывающих компаний, у которых производственные затраты выше, чем у Саудовской Аравии и России, говорится в статье.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, администрация Трампа подумывает о дипломатическом давлении на Саудовскую Аравию, чтобы заставить её «перекрыть краны», а также грозит РФ санкциями, чтобы «стабилизовать цены».

США недавно уже ввели санкции против «Роснефти» за её работу в Венесуэле. Некоторые американские законодатели обвиняют Россию и Саудовскую Аравию в намеренном подрыве позиций американской сланцевой индустрии. Fox News напоминает, что Трамп проводил политику «энергетического доминирования», экспортируя нефть и газ в Европу и Азию. После «сланцевого бума» США стали крупнейшим добытчиком нефти, опередив Саудовскую Аравию и Россию.