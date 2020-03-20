 

“Какой-то фейк”: в существовании коронавируса усомнились

20.03.2020, 18:20, Разное

Чем дальше развивается ситуация, тем меньше верится в существование коронавируса, считает экс-парламентарий. По признанию политика, сначала она, как и многие, поддалась панике. “Сейчас подозреваю, что нас просто используют”, – цитирует Бондаренко телеграм-канал “Украина.ру”.

По ее словам, в дорожно-транспортных происшествиях умирает гораздо больше людей, чем от коронавируса. Она не исключила, что кто-то получает выгоду от шумихи вокруг COVID-19.

“Это какой-то хайп, какой-то фейк”, – сказала Бондаренко в эфире украинского телеканала “НАШ”.

Напомним, что на Украине зафиксировано 26 случаев коронавируса COVID-19. Трое человек погибли. Для недопущения распространения эпидемии в крупнейших городах страны – Киеве и Харькове – временно остановлена работа метрополитена.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT

В России на 20 марта выявили 253 случая заражения коронавирусом, из них более половины – в Москве. В последние недели инфицированные посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой – Италию, Испанию, Францию, Германию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала коронавирус COVID-19 пандемией. По всему миру инфицировано 244 тысячи человек, умерли более десяти тысяч.



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