Пациент угрожал ножом врачам петербургской больницы

20.03.2020, 18:20, Разное

В Санкт-Петербурге агрессивный пациент угрожал ножом врачам в больнице. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обезоружили дебошира и передали сотрудникам полиции, сообщает “Комсомольская правда”.

По предварительной версии, мужчину госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения 19 марта. Сначала пациент вел себя спокойно, но, оказавшись в приемном покое, он достал нож и стал размахивать им перед медиками, передает РИА ФАН. В результате инцидента никто не пострадал.