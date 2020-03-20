Россия объявила “нежелательным” Европейский фонд в поддержку демократии

20.03.2020, 18:20, Новости дня

12 марта Министерство юстиции РФ включило зарегистрированный в Бельгии «Европейский фонд в поддержку демократии» (European Endowment for Democracy) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Основанием для этого стало вынесенное шестью днями ранее решение Генеральной прокуратуры РФ.

16 марта представительство Европейского Союза распространило заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних связей, в котором говорится, что данное решение российских властей является неприемлемым.

«Европейский фонд в поддержку демократии — это организация, исповедующая высокие ценности и принципы, которые разделяют Европейский Союз, его страны-члены и многие другие государства мира.

Мы настоятельно призываем компетентные российские органы власти пересмотреть это решение и исключить Европейский фонд в поддержку демократии из перечня «нежелательных организаций» … Демократия – это общечеловеческая ценность, включающая в себя уважение прав человека, закрепленных в международном праве», – утверждает пресс-секретарь Европейской службы внешних связей. И напоминает, что Евросоюз неоднократно выступал с осуждением российских законов о «нежелательных организациях» и об «иностранных агентах», поскольку они «способствуют ограничению гражданского общества, независимой прессы и политической оппозиции, а также негативно сказываются на деятельности гражданского общества в России».

«Политически мотивированная паранойя»

Доктор юридических наук, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ с 2012 по 2019 год Илья Шаблинский полагает, что инициатива гонений на Европейский фонд в поддержку демократии принадлежит Федеральной службе безопасности, которая рассматривает данный шаг, как своего рода «упреждающий удар».

В комментарии для Русской службы «Голоса Америки» он отметил, что данный Фонд не имеет целевых программ работы в России, и у него нет здесь структурных подразделений. Зато он активно действует в странах «Восточного партнерства», которые Россия рассматривает, как зону своего исключительного влияния.

Шаблинский также напомнил, что приостановка деятельности «некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и безвозмездно получают денежные средства и иное имущество от граждан (организаций) Соединенных Штатов Америки или реализуют на территории Российской Федерации проекты, программы либо осуществляют иную деятельность, которые представляют угрозу интересам Российской Федерации» была прописана в статье 3 печально известного «Закона Димы Яковлева». Позже это положение было распространено и на организации, учрежденные в странах ЕС.

«ФСБ ведет постоянную напряженную работу по контролю над тем, что может вызвать в России массовые протесты. Но мое глубокое убеждение, что массовые протесты вызревают в головах людей, и никакие фонды или некоммерческие организации к тем демонстрациям, которые были в России в прошлом году, или еще раньше, в 2011 – 2012 годах – никакого отношения не имеют.

Чувство протеста возникает у массы людей почти одновременно. Эти люди испытывают раздражение (действиями властей), но они знать не знают ни о каких фондах или некоммерческих организациях», – считает Илья Шаблинский.

Собеседник «Голоса Америки» вспомнил, что он сам принимал участие в массовой демонстрации в Москве в начале декабря 2011 года после оглашения результатов выборов в Государственную Думу. «Я считал, что эти выборы закончились тотальной фальсификацией и тотальной подделкой. Так и было, и это знали миллионы людей. Мы вышли на демонстрацию, а потом выяснилось, что президент наш решил прижать все НКО, потому что он увидел в них главных виновников. С моей точки зрения, это – паранойя, но она политически мотивирована. Просто они мыслят, что протесты кто-то должен финансировать», – объясняет эксперт логику действий российских властей.

«Очень сожалею о случившемся и считаю это несправедливым»

Несколько лет назад с просьбой помочь в осуществлении некоторых проекты к Европейскому фонду в поддержку демократии обратился Международный Мемориал. Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» рассказала исполнительный директор Международного Мемориала Елена Жемкова, отметившая: «Они в очень оперативном порядке отреагировали на нашу просьбу, вошли в нашу ситуацию и поддержали работу Международного Мемориала по публичной общественной дискуссии и вообще по нашей просветительской работе разного рода».

Жемкова напомнила, что базирующийся в Брюсселе фонд стал не первой организацией, оказавшей поддержку «Мемориалу» и попавшей в перечень Минюста РФ. «Среди первых нужно, конечно, назвать Фонд Сороса. Я всегда говорила и продолжаю говорить, что работа Фонда Сороса в России была очень достойной, очень полезной. И дело не только в его поддержке “Мемориала”, хотя еще в 90- годы был издан, и с тех пор, к сожалению, не переиздававшийся из-за нашей нехватки средств, очень хороший каталог нашей музейной коллекции. Благодаря этому каталогу наша коллекция сделанной в лагерях живописи и графики стала широко известной. Благодаря этому каталогу наши экспонаты участвуют во многих выставках. И это – лишь один пример.

И еще нужно отметить, что у Фонда Сороса были программы поддержки российских ученых, поддержки издания книг и содержания библиотек. И я считаю, что включение таких организаций в список нежелательных организаций очень несправедливо. Это же касается и Европейского фонда в поддержку демократии. Хотя наше сотрудничество с ними было эпизодическим, и мы получали от них помощь один раз, это было очень достойное отношение, финансирование было абсолютно прозрачным, что для нас очень важно. И я, как исполнительный директор “Мемориала” очень сожалею о случившемся и считаю это несправедливым», – подчеркнула Елена Жемкова.

Международный Мемориал включен в реестр организаций, «выполняющих функцию иностранного агента». Властные структуры налагают на него огромные штрафы, но «Мемориал» даже не рассматривает возможности прекращения своей деятельности. «Мы – организация, которая делает, безусловно, полезную работу для людей. И подтверждением этому, в частности, служит то, что на нашу просьбу оказать нам помощь, откликнулось более четырех тысяч человек, которые сделали пожертвования. Причем, средний чек этих пожертвований был в районе от восьмисот до тысячи рублей. И это означает, что основная поддержка была как раз со стороны простых людей.

Так что мы уверены, что наша работа нужна, она очень достойная и полезная. К нам приходит масса людей, которые благодарят нас за нашу работу. Поэтому мы будем продолжать нашу деятельность, пока можем», – заключает исполнительный директор Международного Мемориала Елена Жемкова.

В настоящее время перечень «нежелательных организаций» включает в себя двадцать фондов, институтов и НКО. Открывает список «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy). За ним следует Институт «Открытое общество – Фонд Содействие», после чего идут организации из США, Канады, Великобритании, Чехии, Румынии, Литвы и ряд международных структур.