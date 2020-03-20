В Москве заменили памятник Жукову. А потом сказали, что вернут старый

20.03.2020, 18:20, Новости дня

На Манежной площади в центре Москвы в пятницу снесли конный памятник маршалу Георгию Жукову и заменили его новым. Представители властей долго не комментировали это, а затем заявили, что после реставрации старый памятник вернётся на место.

Фотографии замены памятника появились в соцсетях.

На фотографиях видно, что старый памятник, установленный перед Историческим музеем 8 мая 1995 года – 25 лет назад, к 50-летию Победы, – лежит на земле. На постаменте стоит новый конный памятник Жукову.

При этом поза маршала изменилась – теперь он отдаёт правой рукой честь. Полностью памятник пока не виден, его нижняя часть прикрыта.

Предыдущий памятник подвергался критике за неестественную, как утверждалось, позу лошади, на которой сидел маршал. В 2015 году за замену памятника высказалась Общественная палата, однако никакого официального решения о ней не принималось.

Московские власти долго не комментировали замену памятника. Представитель департамента культурного наследия Москвы сказал "Открытым медиа", что о замене памятника в этом ведомстве ничего не знают, так как монумент не является объектом культурного наследия.

Впоследствии глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил журналистам, что старый памятник после реставрации вернётся на место, а новая скульптура вскоре будет снята. "Ни о какой замене памятника маршалу Жукову и не может быть речи. Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года", – приводит его слова "Интерфакс". По словам Емельянова, новый памятник – это "временная копия", но её скоро демонтируют, так как постамент тоже нуждается в ремонте.

Ожидается, что памятник вернут на место к 9 мая.

Автором памятника Георгию Жукову был ныне покойный скульптор Вячеслав Клыков. Кто изваял установленную в пятницу копию – не сообщается.