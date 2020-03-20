 

Число зараженных коронавирусом в России вторые сутки подряд растет на четверть, их уже 253 человека

20.03.2020, 18:18, Новости дня

По состоянию на день 20 марта число выявленных в РФ случаев заболевания коронавирусом COVID-19 увеличилось с 199 до 253 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, число выявленных больных вторые сутки подряд выросло на четверть. Накануне в России было выявлено 199 заболевших.

Свежая статистика была озвучена после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что в России уже идут испытания шести вакцин от коронавируса и что “в ближайшее время” будет подтверждена их эффективность. По его словам, ученые создали вакцины “буквально за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и новейшие биотехнологии”.

Ученые из Китая и США ранее осторожно заявляли, что для разработки вакцин потребуются месяцы, и прогнозировали их появление в лучшем случае к осени. Этого же мнения пока придерживается и главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина: 

“По моим прогнозам, хотя я не специалист, думаю, это может занять не менее года”, – сказала Драпкина на пресс-конференции в пятницу, уже после заявления Мишустина. 

Накануне, утром 19 марта, в Москве умерла госпитализированная с коронавирусом женщина. Но власти Москвы настаивают, что причиной ее смерти был тромб, а не сам вирус, и не включают ее в статистику смертности. Одна женщина за последние сутки был объявлена выздоровевшей. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 19 марта подписала постановление, в соответствии с которым все граждане, которые вернулись в Россию из-за рубежа, обязаны проходить 14-дневный карантин вне зависимости от того, из какой страны они приехали. В Госдуме в свою очередь объявили о том, что несоблюдение условий карантина будет наказываться по уголовной статье – крупными штрафами или исправительными работами. 

Недалеко от Москвы строят большую больницу, которая будет принимать только больных с коронавирусом. Большой комплекс для граждан, которые вернулись из-за рубежа и должны быть помещены в карантин, организован также в пансионате под Петербургом в поселке Репино. 

Роспотребнадзор призвал людей старше 60 лет меньше ходить по магазинам и ездить в общественном транспорте.

Тем не менее пока российские власти не вводят каких-либо чрезвычайных мер в связи с коронавирусом. Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты про запас, а вице-премьер Татьяна Голикова заявила: “Еще раз хочу подчеркнуть, что каких-либо поводов для паники нет. У нас инфекция пока получила ограниченное распространение”. 



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