Опубликованы параметры и снимок обновленного гибридного Nissan Qashqai

20.03.2020, 18:17, Разное

В интернете появились первые изображения нового гибридного кроссовера Nissan Qashqai, реализация которого стартует уже на протяжении нынешнего года. Также обнародованы определенные технические параметры данного транспортного средства.

Новый кросс Nissan Qashqai построен на архитектуре CMF. Под капотом компакта находятся два гибридных двигателя, первый из которых известен многочисленным поклонникам азиатской марки по модификации Note, второй вариант подключается к технологиям Mitsubishi Motors. Следует отметить и то, что кроссовер внешне очень напоминает младшую модель паркетника Juke и прототипа IMQ. Оснащен Nissan Qashqai большой радиаторной решеткой, рейлингом, заостренными фонарями, мощным защитным обвесом и расширенным дорожным просветом.

Интерьер машины, как сейчас предполагается, скопирован с X-Trail, что подразумевает появление в салоне приборной цифровой панели и информационно-развлекательной системы с сенсорным экраном. Официальная премьера автомобиля состоится осенью нынешнего года во время автосалона во Франкфурте, если это мероприятие не отменят в связи с коронавирусом.

В РФ в настоящее время можно приобрести актуальную модель с начальной стоимостью 1,2 миллиона рублей. В феврале московские потребители купили больше 1,3 тысячи единиц Nissan Qashqai, соответственный объем увеличился на 427% по сравнению с прошлогодними показателями. Это помогло кроссоверу занять лидирующую позицию в столице по популярности. Далее расположился Volkswagen Polo, улучшивший продажи на 30% (759 экземпляров), третье место занял KIA Rio (+22%) и 663 машины.