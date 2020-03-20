Власти Швейцарии запретили собираться в группы более пяти человек

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20.03.2020, 18:16, Новости дня

Власти Швейцарии запретили гражданам собираться в группы более пяти человек в рамках борьбы с коронавирусом, однако про национальный карантин пока речи не идет, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны.

«Федеральный совет усиливает меры, связанные с соблюдением безопасной дистанции, которую необходимо сохранять, чтобы больницы не заполнялись больными с тяжелой формой нового коронавируса. На заседании 20 марта было также принято решение запретить собрание более пяти человек», – цитирует РИА «Новости» заявление правительства.

За нарушение правил предусмотрен штраф, сумма которого не уточняется. Также в распоряжение кантонов выделяется контингент сотрудников гражданской обороны.

Глава федерального департамента по внутренним делам Швейцарии Ален Берсе заявил, что власти пристально следит за мерами, которые предпринимают соседние страны, однако пока введение национального карантина не является необходимостью.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в разных странах наказывают за нарушение карантина. 



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