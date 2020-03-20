«Победа» вывезла всех пассажиров из Черногории

20.03.2020, 18:16, Новости дня

Авиакомпания «Победа» вернула всех пассажиров, которые застряли в Тивате (Черногория) после закрытия страной границы, говорится в сообщении лоукостера.

«Лоукостер «Победа» в пятницу вернул из Черногории в Москву всех своих клиентов. 19 и 20 марта выполнено четыре вывозных рейса для эвакуации из Черногории, внезапно закрывшей в ночь на 17 марта свое воздушное пространство, в том числе и для вывоза граждан России. Часть клиентов «Победы» была передана на вывозные рейсы «Аэрофлота», – информирует ТАСС со ссылкой на сообщение лоукостера.

Всего авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и S7 эвакуировали из Черногории 1тыс. 87 российских туристов.

Ранее сообщалось, что самолет «Победы» доставил из Черногории 195 туристов. Два самолета «Победы» доставили из Черногории в Россию 382 гражданина России.

Напомним, Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

В среду Черногория разрешила выполнение одного чартера с россиянами из Тивата.

В четверг авиакомпания «Победа» сообщила, что получила разрешение только на два эвакуационных вывозных рейса из Черногории, проблема вывоза всех остальных граждан не решена. Позднее на эвакуацию россиян из Черногории выделили три дополнительных рейса.