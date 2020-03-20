Все нипочем: Кэти Холмс с дочерью Сури Круз и новыми питомцами на прогулке в Нью-Йорке

20.03.2020, 18:15, Разное

Пока во всем мире, в том числе и США, бушует пандемия коронавируса, селебрити разделились на два лагеря: одни решили самоизолироваться (смотрите, как это получается у телеведущей Эллен Дедженерес, певца Джона Ледженда, футболиста Криштиану Роналду и модели Наоми Кэмпбелл), другие же продолжили жить как и раньше, не отказывая себе в прогулках. Среди них сестра Кейт Миддлтон Пиппа, футболист Дэвид Бекхэм, актер Бен Аффлек с новой возлюбленной Аной де Армас, модель Кэндис Свейнпол, а также актриса Кэти Холмс.

В минувший четверг она вместе с 13-летней дочерью Сури Круз была замечена на прогулке в Центральном парке Нью-Йорка. Вместе с ними была их помощница, она помогала выгуливать двух щенят. Когда у мамы с дочкой появились собаки, неизвестно, однако в объективы папарацци они попали впервые. Для выхода Кэти выбрала длинное теплое пальто, белый топ и джинсы свободного кроя, дополнив образ белым шейным платком, такими же кедами и коричневой сумкой-шоппером. Сури же была одета не так тепло: под паркой цвета хаки едва виднелись желтая футболка и зеленые шорты, а на ногах были лишь сапоги угги.

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Кэти Холмс и Сури КрузКликните на фото для просмотра галереи

Напомним, 41-летняя Кэти Холмс самостоятельно растит дочь Сури. В 2012 году актриса подала на развод с Томом Крузом и через суд добилась единоличной опеки над Сури, составив соглашение с бывшим мужем. С тех пор актер не интересуется жизнью дочери и несколько лет не виделся с ней. Сейчас у Сури в разгаре учеба в школе, поэтому папарацци лишь изредка могут сфотографировать ее и маму – в последний раз их “ловили” в начале марта в те несколько секунд, которые они преодолевали от автомобиля до входа в здание учебного заведения.

В недавнем интервью американскому InStyle Кэти Холмс впервые за долгое время рассказала о жизни после развода с Томом Крузом:

То время было очень напряженным. В мою сторону было направлено слишком много внимания, плюс у меня на руках был маленький ребенок. Но и забавным моментам находилось место. В то время очень много незнакомых людей становились моими друзьями, так как постоянно оказывали нам помощь. И по этой причине в том числе я обожаю Нью-Йорк. Помню один прекрасный случай, от которого я чуть не расплакалась. Сури было 6 или 7, она ночевала у подруги, а я отправилась на балет в Lincoln Center. В 10 вечера раздался звонок: “Мамочка, ты сможешь меня забрать?” Я поймала такси и отправилась в Battery Park за ней. Она была измотана. По дороге домой она заснула, и когда мы подъехали к нашим апартаментам, таксист открыл мне дверь и помог донести ее до квартиры, чтобы не разбудить. Он был так добр к нам.

А также рассказала о дочери Сури:

Я так сильно ее люблю. Моей главной целью всегда было развить в ней ее индивидуальность. Убедиться, что она смогла стать на 100 процентов самой собой, сильной, уверенной в себе и своих силах. Чтобы она знала об этом. И она действительно очень сильная – и всегда была такой. Она выбирает себе увлечение и занимается им до тех пор, пока не добьется определенных успехов. И только после этого она говорит: “Окей, теперь я хочу изучить что-то другое”. Она очень целеустремленная и трудолюбивая.

Также в декабре прошлого года она дала интервью британскому Elle о том, как воспитывает дочь, и о режиссерской карьере.

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